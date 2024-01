Altemar Dutra Júnior mantém a tradição das marchinhas na Praça da Matriz de Atibaia

Aos foliões mais animados, é hora de colocar a fantasia, se abastecer com confete e serpentina e organizar os blocos com os amigos. Famílias inteiras, moradores de Atibaia e turistas, todos ocupam cada espaço da praça para brincar com as mais conhecidas músicas que atravessam gerações: as marchinhas, forte símbolo do nosso carnaval.

O cantor, cuja carreira se consolidou por meio da música romântica, todo ano se prepara para a maratona que são os 4 dias com 4 horas de performance diária de carnaval, com preparo específico para a voz e para o corpo. “Fico muito feliz em fazer parte do carnaval tradicional e ver o sorriso estampado no rosto das pessoas”, diz o intérprete, que há cerca de quinze anos conduz a folia tradicional da cidade de Atibaia.

Com a segurança e a organização asseguradas pela prefeitura, a família toda terá diversão garantida no Carnaval, das 15h às 19h, na Praça da Matriz. É só chegar.

Altemar Dutra Jr e banda

Carnaval de Marchinhas em Atibaia – SP

Praça da Matriz – dias 10 a 13 de fevereiro de 2024 – das 15h às 19h

Foto: https://www.facebook.com/AltemarDutraJr/