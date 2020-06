L5 Networks é reconhecida entre as TOP 10 da América Latina no Microsoft Teams Challenge

Pioneira no setor de soluções em nuvem para telecomunicações, empresa brasileira conquista prêmio pela qualidade do serviço prestado na estruturação de home office

A L5 Networks, empresa brasileira pioneira no desenvolvimento de soluções para telecomunicação em nuvem anunciou, na última quarta-feira (10), que foi reconhecida entre os TOP 10 ganhadores da América Latina para o Microsoft Teams Challenge, premiação com objetivo de avaliar inovações tecnológicas integradas à plataforma Microsoft Teams.

Microsoft Teams Challenge

O reconhecimento veio após a L5 Networks apresentar a sua nova solução Omnichannel, que possibilita o atendimento e troca de mensagens através de todas as plataformas de comunicação, incluindo redes sociais como Facebook e WhatsApp, sem precisar sair do aplicativo da Microsoft e, com isso, oferecendo uma estrutura mais completa para o trabalho remoto, atendimento a clientes, e-commerce, entre outras atividades. “Importante ficar entre os dez mais bem avaliados entre as empresas de tecnologia de toda a América Latina. Isso mostra que estamos constantemente desenvolvendo ferramentas que atendem as expectativas dos clientes e comprova que as empresas brasileiras hoje podem recorrer a soluções cada vez mais completas, inovadoras, rentáveis e seguras de operação e gestão”, afirma Paulo Chabbouh, CEO da L5 Networks.

Líder de mercado no ramo de telecomunicações em nuvem, a empresa foi a primeira do Brasil a integrar voz na solução Microsoft Teams, em 2019. Nos dois primeiros meses de isolamento social por conta da covid-19, apresentou crescimento de 25% estruturando empresas para trabalho em home office.

Paulo Chabbouh – L5 -Foto: Andris Bovo

L5 Networks

A L5 Networks é uma empresa brasileira que investe no desenvolvimento de tecnologia. Em atividade desde 2005, entrega ao mercado soluções inovadoras que aliam alta tecnologia e redução de custos, a exemplo de soluções em telefonia IP, PABX em nuvem, CRM, terceirização de TI, Omnichannel e Private Cloud, dando suporte a empresas de qualquer segmento e porte. Atende marcas como Dr. Consulta, Cerveja Proibida e Copagaz. Mais informações no site: www.l5.com.br