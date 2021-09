Daniel Rodrigues e Meirycoll Duval são campeões do circuito mundial de tênis em cadeira de rodas

O Wheelchair Brasil – ITF Tênis Internacional foi disputado de terça a sexta-feira, com a participação de 65 paratletas na Associação Esportiva São José, em São José dos Campos

Os títulos das categorias Masculino e Feminino do Wheelchair Brasil – ITF Tênis Internacional – Ano III, foram conquistados, nesta sexta-feira, pelos mineiros Daniel Rodrigues e Meirycoll Duval, ambos principais favoritos do torneio em suas respectivas categorias.

Associação Esportiva São José

As finais aconteceram nas quadras da Associação Esportiva São José, em São José dos Campos. Cabeça de chave 1 do Masculino e 24º do mundo, Rodrigues confirmou o favoritismo ao vencer o costarriquenho Jose Pablo Gil, por 6/2 2-1 desistência.

“Foi uma semana muito boa. Saí campeão em simples e duplas. Foi um torneio importante para pegar ritmo para a Copa do Mundo na Itália. Fiquei muito contente com o resultado”, afirmou Rodrigues.

Rodrigues faz parte do Time Brasil que irá disputar na próxima semana a Copa do Mundo por equipes, de 27 de setembro a 3 de outubro, na Sardenha, na Itália.

Também convocada para a Copa do Mundo, a mineira Meirycoll Duval, 26ª do mundo, garantiu mais um título em São José dos Campos. Na decisão do Feminino, ela derrotou a brasiliense Maria Fernanda Alves, por 6/1 6/0.

Daniel Rodrigues Foto:Rafael Pignataro

Meirycoll Duval Foto:Rafael Pignataro

Resultados das finais nesta sexta:

Quad Consolação – Thiago Secundino d. Felipe Ramos – 2/6 6/2 10-4

Quad – Leandro Pena d. Augusto Fernandes – 6/2 6/1

Junior – Jade Lanai d. Cesar Silva Rosa – 6/0 6/1

Masculino – Daniel Rodrigues d. Jose Pablo Gil – 6/2 2-1 ret

Feminino – Meirycoll Duval d. Maria Fernanda Alves – 6/1 6/0

Wheelchair Brasil – ITF Tênis Internacional

O Wheelchair Brasil – ITF Tênis Internacional Ano III foi disputado de terça a sexta-feira, com a participação de 65 paratletas e o patrocínio do Itaú, Sabesp e EY, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Esporte. Chancela – Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Paulista de Tênis. Realização – Instituto Sempre Amigos.

