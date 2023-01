A magia de The Town chega oficialmente em São Paulo e esfera gigante é instalada no Parque Ibirapuera

Parceria inédita com o Grupo CCR irá garantir acesso facilitado ao público com trens funcionando 24h durante os dias de festival, que será das 14h às 2h.

“Bem-vindo a São Paulo. The Town acontece”. Chegou o momento de, finalmente, dizer que chegamos. Após uma edição do Rock in Rio 2022 que ficou para a história, os organizadores agora se preparam para levar toda a magia e a expertise de 38 anos de Rock in Rio para o novo festival, The Town, que terá sua primeira edição acontecendo em São Paulo nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. Após uma série de ativações e anúncios de novidades, que incluiu as primeiras atrações Iza e Criolo, tour virtual, patrocinadores e apoiadores, clipe oficial, “The Town — O Musical”, abertura com show de luzes, fogos e 100 mil pulseiras sincronizadas, entre outros, chegou a hora da chegada oficial em São Paulo. A partir de hoje, The Town começa a escrever o próximo capítulo de sua história e, para simbolizar esse momento, a esfera de The Town aporta em um dos maiores símbolos da cidade e um dos maiores circuitos culturais do mundo, o Parque do Ibirapuera. O mais importante parque urbano de São Paulo é um patrimônio histórico da cidade, um dos locais mais fotografados do mundo, e recebe a esfera que é instalada em frente ao portão 10, na Praça Aldo Chioratto. The Town vai celebrar a pluralidade de culturas, histórias, arquitetura, música e arte de São Paulo.



A esfera, símbolo do novo festival, será iluminada por meio da luz solar. O sistema, composto por 2 placas de 155W, 1 inversor de frequência de 1000W, 1 controlador de carga de 30A e 2 baterias de 165AH irá alimentar um letreiro com iluminação de LED (backlight), com potência de 40W durante 12h no período da noite. Em breve, o símbolo do novo festival irá circular por outros pontos da cidade, permitindo que mais paulistas, moradores e turistas possam se conectar com a esfera e com o novo festival. De agora em diante, com a chegada oficial de The Town em um dos principais marcos da cidade de São Paulo, o público pode esperar por muito mais novidades nas próximas semanas, entre grandes headliners, atrações e muito mais.



Roberto Medina, criador e presidente do Rock in Rio e The Town

Roberto Medina, criador e presidente do Rock in Rio e The Town, destaca como toda a experiência com o Rock in Rio está servindo para construir um novo festival do zero. “The Town nasce a partir de um sonho, como um presente para a cidade de São Paulo e agora chegou o momento de aportar na maior metrópole do Brasil. É um enorme prazer e responsabilidade idealizar e produzir um evento tão grandioso, à altura dessa grande cidade, que atrai gente que sonha, assim como eu”.



Roberta Medina, vice-presidente Executiva do The Town e Rock in Rio

A primeira é o anúncio da parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival. “A experiência do público vai muito além do que ele vive dentro da Cidade do Rock e, agora, dentro da Cidade da Música. Nós nos preocupamos com essa experiência o tempo todo e isso inclui, entre muitos outros detalhes a serem cuidados, quando, no dia do festival, o fã sai de casa em direção à venue. Já endereçamos essa preocupação desde o começo, quando agendamos The Town para acontecer no final de semana ou feriado, de modo a impactar menos o trânsito da cidade. Agora, anunciamos essa parceria inédita que vai permitir que os fãs possam chegar e sair do festival com maior tranquilidade, sabendo que poderão contar com o transporte público do trem durante 24h”, afirma Roberta Medina, vice-presidente Executiva do The Town e Rock in Rio.



Ana Deccache, diretora de Marketing do Rock in Rio e The Town

Ana Deccache, diretora de Marketing do Rock in Rio e The Town, afirma que a chegada da esfera ao Ibirapuera, é mais uma forma de criar uma conexão com os paulistas, moradores e turistas que circulam pelo local nos momentos de lazer. “Nossa esfera não só remete à nossa imagem, como é também um objeto de arte — que chega como um presente para a cidade e para os frequentadores deste espaço tão especial que é o Ibirapuera. Para o nosso time, que está focado em entregar um festival que reunirá música, cultura e arte, ver nossa esfera brilhando, encantando e fazendo parte da vida dos paulistas a partir de hoje, nos deixa muito felizes e com a segurança de que estamos no caminho certo e de que já começamos a construir nossa história”, conta.



Prefeito Ricardo Nunes

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a cidade de São Paulo está se tornando um dos maiores polos de eventos do mundo. “Será o maior evento da cidade, movimentando R$ 1,7 bilhão e gerando 19 mil empregos”, destacou. “São Paulo é uma cidade global e vamos mostrar para o mundo que aqui é onde as coisas acontecem”, completou.



The Town

The Town nasce robusto e com números de “gente grande”. Concebido para receber cerca de 500 mil pessoas nos cinco dias de festival, serão mais de 235 horas de música em 5 palcos. A nova Cidade da Música ocupará 350 mil metros quadrados do Autódromo e garantirá a entrega de um evento com a mesma qualidade e sofisticação do Rock in Rio, não só no que tange sua implantação, mas também na oferta de entretenimento e potência dos artistas escalados.

The Town já nasce gigante

Dos mesmos criadores do Rock in Rio, The Town estreia na grande metrópole no dia 2 de setembro de 2023, e segue durante os dias 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos, em uma área de 350 mil m2, que será totalmente renovada. O novo festival já se posiciona como um evento de grande relevância, não apenas para a capital paulista, como também para todo o Brasil e já soma mais de 215 mil seguidores em suas redes sociais, lançadas há poucos meses.

A primeira edição do novo festival já ganhou duas músicas-tema, gravadas nas vozes de Iza e Criolo. A primeira, considerada o grande hino do evento, tem interpretação de Iza, com a participação do baterista da banda Sepultura, Eloy Casagrande, e de uma orquestra comandada pelo maestro Eduardo Souto Neto. Já a segunda, um trap em homenagem a arte e cultura da capital, foi gravada pelo rapper Criolo em uma colaboração inédita com a Iza e o diretor artístico Zé Ricardo. A composição da letra é de Criolo e Zé Ricardo. Ambos os cantores já estão confirmados no line-up do festival.

Com previsão para receber cerca de 500 mil pessoas em mais de 235 horas de música, a Cidade da Música contará com cinco palcos, onde o público poderá imergir em novas e inesquecíveis experiências. Com cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana e apresentando uma diversidade única de ritmo e união de tribos, The Town chega a São Paulo com apoio, força e empoderamento de gente grande. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, está previsto um impacto econômico de R$1.7 bilhão, o maior já visto na capital, além de gerar mais de 19 mil empregos diretos.

De olho no festival

Faltando pouco mais de nove meses para a primeira edição, o evento já tem atraído a atenção de diversas marcas. The Town conta com patrocinadores e apoiadores de peso como Itaú, Americanas, Porto, Vivo, Riachuelo, KITKAT® e Seara -patrocinadores oficiais; a Rede, Red Bull, a Movida, a Estácio e a LATAM entram como apoiadores do evento; e os jornais Estado de São Paulo, O Globo e a Folha de São Paulo, a Eletromidia e FLIX como media partner.

The Town tem, ainda, a Heineken como patrocinadora Master, bem como os parceiros de mídia e transmissão: TV Globo, Multishow e Globoplay, as rádios 89FM, Rede Mix com as rádios Mix FM 102.1, Rio de Janeiro e Mix FM 106.3, São Paulo. As marcas Itaú, Seara, Americanas e Vivo também estão fechadas como patrocinadoras para duas edições do The Town.

Uma Cidade que não dorme: The Town oferece entretenimento para todos

Inspirado nos prédios emblemáticos de São Paulo, o palco ‘Skyline’ é o maior palco do evento e é também onde receberá os maiores artistas do mundo, incluindo a tradicional queima de fogos de artifício sincronizada, na abertura e no encerramento. Com inspiração na arte urbana da selva de pedras, o palco ‘The One’ contará comconteúdo exclusivo do festival, através de encontros e apresentações produzidas sob medida. As bandas consagradas e novos artistas devem consolidar o tom de diversidade de ritmos em shows únicos e inesquecíveis.

Desembarcando do Rio para São Paulo, o ‘New Dance Order’ será o palco dedicado à música de pista, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass, trap, EDM e outros beats eletrônicos. The Town também contará com mais um espaço para lá de especial – a ‘São Paulo Square’, palco inspirado na região em que a Cidade foi fundada. Ali, se reunirão alguns dos seus principais ícones históricos, como a Catedral da Sé e a Estação da Luz, embalados ao ritmo de muito jazz e blues.

A homenagem à capital não para por aí. O festival também traz para o público os antigos galpões das fábricas que ajudaram a elevar o nome de São Paulo. O palco ‘Factory’ trará o mood da cultura urbana e terá performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap — que estão entre os gêneros mais consumidos da metrópole.

Para completar, ao melhor estilo da cidade, The Town contará com o ‘Market Square’, espaço gastronômico que trará toda a diversidade da culinária paulista. Os cardápios serão criados exclusivamente para The Town e assinados por conceituados chefs, bares e restaurantes que mostrarão porque São Paulo é reconhecida como a capital gastronômica do país.

The Town ainda contará com a ‘Área VIP’, espaço climatizado com buffet assinado por renomado chef e bar exclusivo.

Rock in Rio

O Rock in Rio foi criado para dar voz a uma geração e promover experiências únicas e inovadoras. Em 1985, o evento foi responsável por colocar o Brasil na rota de shows internacionais. Batendo recordes de público a cada edição e gerando impactos positivos nos países onde é realizado, se consagrou como o maior festival de música e entretenimento do mundo. Consciente do poder disseminador da marca, hoje o Rock in Rio pauta-se por ser um evento com o propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes, confiantes e empáticas num planeta mais saudável.

A internacionalização da marca começou por Portugal, Lisboa, em 2004, onde o evento acontece até hoje, seguido por Espanha (Madri) e pelos Estados Unidos (Las Vegas). No Rock in Rio, os números não param de crescer. Pelas Cidades do Rock já passaram mais de 10.5 milhões de visitantes nestas 22 edições. Em 38 anos, o festival ganhou o mundo e tornou-se um verdadeiro parque de experiências, mas muito além disso, cresceu e ampliou a sua atuação, sempre com o olhar no futuro.

Adotando e incentivando práticas que apoiam o coletivo, o Rock in Rio preza pela construção de um mundo melhor e se une a empresas que possuem este mesmo olhar e diretriz. Em 2013, foi reconhecido por seu poder realizador ao receber a certificação da norma ISO 20121 – Eventos Sustentáveis. Desde a primeira edição, já gerou 237 mil empregos diretos e indiretos e investiu, junto com seus parceiros, mais de R$ 110 milhões em diferentes projetos, passando por temas como sustentabilidade, educação, música, florestas, entre outros.

Rock World

A Rock World é a empresa criadora de experiências que nasceu do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio. Com a missão de proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento, a marca tem como base de sua cultura corporativa a arte de sonhar, de fazer acontecer e inspirar as pessoas através da filosofia de construir um mundo melhor.

Hoje, além do Rock in Rio, a Rock World expandiu sua área de atuação para outros projetos de produção de experiências que abrangem diferentes áreas. No Live Entertainment, a marca possui o The Town, o novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, que acontecerá no Autódromo de Interlagos, em setembro de 2023. Na área de Conteúdo, o Rock in Rio Studios é o produto que reforça o DNA da companhia para a criação de conteúdos audiovisuais Originais e o posicionamento no mercado como uma marca ainda mais poderosa e potente de comunicação. Na área de projetos de Educação, o Humanorama e o Rock in Rio Academy buscam ativar a potência das pessoas para contribuir na construção de um mundo melhor. A empresa também possui a marca Game XP, dedicada a experiências físicas e digitais no universo de games e e-sports, incluindo o evento game XP, que reúne o mundo geek junto com a música; o Dance Off, que é a competição de dançarinos de periferias de todo o país; e a Grrrls League, que é a maior liga feminina de CS:GO do mundo. Ao ampliar sua atuação para tantos campos e diferentes negócios, a Rock World é hoje uma das maiores empresas de criação e produção de conteúdo proprietário de Live Experience no mundo.