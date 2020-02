Patentes: Uma Ferramenta para Inteligência Tecnológica

As patentes são a maior fonte de informação tecnológica. Daniel Dantas explica que as patentes são dadas ao inventor como recompensa por sua inovação na forma do direito exclusivo do monopólio por um período de 20 anos a partir da data de prioridade da invenção. Devido ao avanço no setor de TI e na Internet, agora esses documentos valiosos estão ao alcance do público em geral. Qualquer pessoa versada na técnica pode passar por vários bancos de dados de patentes e após uma pesquisa pode obter o documento de patente de sua necessidade. Existem diferentes bancos de dados de patentes viz , USPTO, EPO, JPO, etc aberto livremente para o acesso público. Se analisarmos as patentes relacionadas a uma área tecnológica específica, poderemos encontrar muitas informações sobre o ciclo de vida da inovação tecnológica viz .,

caminho evolutivo de uma tecnologia específica,

Desenvolvimento tecnológico,

diversificação tecnológica,

a tecnologia se funde,

principais players em área tecnológica específica,

pontos-chave da tecnologia específica,

“A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) revelou que 90% a 95% de todas as invenções do mundo podem ser encontradas em documentos patenteados”.

A análise de patentes pode revelar informações muito valiosas , que não estão disponíveis em nenhum lugar. Daniel Dantas explica Após a pesquisa de patentes, a parte crucial é a análise de patentes, e é preciso ser muito conciso quanto ao objetivo do estudo. As informações nos documentos de patentes podem ser utilizadas de forma diferente, de acordo com a necessidade, e mapeadas de acordo para obter a imagem de toda a análise em instantâneos.

Os dados de patentes podem ser usados ​​para a preparação de paisagens tecnológicas. A matemática logística e a matemática circular podem ser muito úteis na plotagem do cenário tecnológico. Pode revelar a tendência evolutiva de uma tecnologia, como é evoluída a partir de uma tecnologia básica, juntamente com o período de diversificação tecnológica e sua natureza. Esses mapas também fornecerão uma visão geral detalhada da fusão das diferentes tecnologias para gerar tecnologias inovadoras. Esses tipos de mapas serão muito úteis para os profissionais de P&D avaliarem a posição de suas pesquisas e tecnologias, e também encontrarão maneiras de inovar mais tecnologias mais avançadas e valiosas.

No contexto global de hoje, as empresas precisam saber quais tecnologias os concorrentes podem engasgar facilmente e podem estar tentando. Eles também precisam conhecer os espaços nas tecnologias em que a concorrência é intensa e as áreas em que os concorrentes estão concentrando seu desenvolvimento de PI e seus esforços de P&D. Eles precisam ser capazes de rastrear estratégias de aquisição e desenvolvimento de patentes e traçar o cenário competitivo. Para avaliar a tecnologia antes de tomar qualquer decisão de investimento, as empresas precisam conhecer o ritmo da atividade de patenteamento da tecnologia, que patentes incorporam idéias fundamentais na tecnologia e quão vulneráveis ​​são as tecnologias da empresa às violações de patentes. Isso lhes dará as informações necessárias para decidir entre o desenvolvimento e a aquisição de tecnologia.

A capacidade de extrair informações relevantes da literatura de patentes é um fator crucial de sucesso para qualquer pessoa envolvida em inovação tecnológica. As técnicas de mapeamento de tecnologia que podem ser usadas para transformar informações de patentes em conhecimento que podem influenciar a tomada de decisões.

As patentes são uma fonte importante de inteligência tecnológica que as empresas podem usar para obter vantagem estratégica. Daniel Dantas escreve que o Technology Intelligence é um recurso que pode ser usado para coletar, analisar, prever e gerenciar informações externas relacionadas à tecnologia, incluindo informações sobre patentes. O mapeamento computacional de patentes é uma metodologia para o desenvolvimento e aplicação de uma base de conhecimento de tecnologia e inteligência competitiva. Os principais resultados do mapeamento de patentes estão na forma de visualização do conhecimento através de paisagens e mapas. Esses mapas fornecem informações valiosas sobre evolução / revolução da tecnologia, natureza de vários tipos de pioneirismo; grande; puro; e atores emergentes, avaliação de ponta, etc.

Esses tipos de mapas tecnológicos provarão ser um multiplicador valioso nas atividades de P&D e comercialização, de várias maneiras, incluindo as seguintes:

Desenvolvimento de novas idéias em resposta a requisitos estratégicos e formulação de políticas na organização

Previsão e identificação de atividades e tendências tecnológicas no setor

Ajudar na visualização de caminhos alternativos de desenvolvimento e crescimento disponíveis para a organização

Permitindo reconhecimento preventivo e ação sobre possíveis oportunidades de licenciamento

Identificação de possíveis parceiros e clientes

Identificar descontinuidades tecnológicas e áreas de oportunidades nas tecnologias escolhidas

Monitorar e avaliar o processo tecnológico de concorrentes e concorrentes em potencial

Apoiar decisões sobre incursões e investimentos em tecnologias e sub-tecnologias específicas

Vigilância do progresso tecnológico dos concorrentes, bem como para alertar-se sobre novos participantes no campo

Detecção de espaços em branco ou áreas de oportunidade em um domínio tecnológico denso

Ferramenta criativa para simular novas idéias e criar novos IP

Complementando as estratégias corporativas de arquivamento de IP

Apoiar propostas de tecnologia para projetos de larga escala em nível nacional e internacional

Apoiar a due diligence de investimentos e tecnologia nas empresas

O mapeamento de patentes pode ser parte integrante do gerenciamento de IP. Ele pode descobrir informações valiosas ocultas nas patentes e pode fornecer indicadores úteis para tendências técnicas, tendências de mercado, mudanças na concorrência e perfil tecnológico e potencial de inovação de uma empresa. De acordo com Daniel Dantas, os mapas de patentes são representações visuais das informações de patentes que foram extraídas e agregadas ou agrupadas para destacar recursos específicos. Existe um alto grau de flexibilidade na visualização, que pode ser na forma de séries temporais ou como mapas espaciais. Fornecemos uma análise mais orientada para o mercado e a tecnologia do conjunto completo de ativos do portfólio de patentes por meio de nossos serviços de mapeamento de patentes. O mapeamento de patentes pode ser usado para verificar a qualidade das patentes com relação à tecnologia prevalecente e até que ponto as patentes afetam a tecnologia. Esta é uma entrada valiosa nas decisões de terceirização / desenvolvimento de tecnologia e de P&D. O mapeamento de patentes pode ser indispensável para as empresas que possuem um perfil de patente subutilizado e desejam licenciá-lo / atribuí-lo nos termos mais favoráveis, bem como para as empresas que desejam desenvolver a força do portfólio de patentes em um campo tecnológico específico.

A mera especialização de assuntos não é suficiente para isso, mas o pensamento analítico e as inovações são muito essenciais. Hoje, muitos recursos de software estão disponíveis para o mapeamento dos dados de patentes, mas quase todos estão limitados a informações bibliográficas . O trabalho da máquina não pode ser comparado ao da inteligência humana. O mapeamento de patentes requer muitas habilidades. Em primeiro lugar, entre eles está a capacidade de entender as idéias científicas complexas protegidas pelas próprias patentes. Embora seja possível criar um mapa de patentes analisando as relações entre patentes sem entender o assunto, esse mapa geralmente é inútil e precisa ser refinado por alguém que entenda os meandros da disciplina científica específica que é a base da invenção. . Assim, Daniel Dantas espera que a necessidade de pessoas com conhecimentos científicos (e de engenharia) no campo do mapeamento de patentes esteja aumentando. É por isso que hoje muitas firmas de KPO estão procurando a pessoa certa e existe uma demanda enorme hoje, que certamente aumentará no futuro próximo.