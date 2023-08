9 Formas de Ranquear seu Site no Google

Atualmente mais de 70% da população sabe que ter um negócio dentro do meio digital é uma das formas mais inteligentes de impulsionar vendas, contudo muitas pessoas não sabem ao certo como fazer.

Por isso, pensando em te ajudar, separei aqui algumas maneiras de ranquear o seu site de forma prática e ágil no grupo.

Qual a melhor Forma de Ranquear Seu Site no Google?

O tráfego orgânico é uma das melhores formas de ranquear o seu site no Google. Através dele é possível obter resultados concretos e otimizados em um curto espaço de tempo.

9 Formas de Ranquear seu Site

Construa backlinks

Tráfego Orgânico

Tráfego Pago

Contrate uma Agência de Seo especializada

Publique conteúdos de qualidade

Alinhe seu conteúdo com a busca do usuário

Pesquise palavras – chave para segmentar

Otimize Seo On – page

Monitore Seo técnico

Publicar conteúdo de qualidade é um dos critérios fundamentais para conseguir links. Construir backlinks de qualidade é uma parte importante de qualquer estratégia de SEO, pois os backlinks ajudam a aumentar a autoridade do seu site aos olhos dos mecanismos de busca.

No entanto, é fundamental abordar a construção de backlinks de maneira ética e focada na qualidade, em vez de buscar a quantidade. Aqui estão algumas estratégias para construir backlinks de forma eficaz: **Crie Conteúdo de Qualidade:** O conteúdo excepcional é uma das melhores maneiras de atrair backlinks naturalmente. Crie artigos, guias, infográficos, vídeos e outros tipos de conteúdo que sejam informativos, relevantes e valiosos para seu público-alvo

Publique conteúdos de qualidade

Esse é um dos critérios que fazem grande parte dos usuários não obterem o topo do Google. Muitas pessoas acreditam que escrever qualquer coisa e de qualquer maneira pode fazer aquele determinado site atingir o topo da plataforma. E a verdade é que o negócio não funciona bem assim.

Ainda tem os profissionais de marketing para advogado que acreditam que basta investir no chat gpt para alcançar bons resultados. E o fato é que é preciso montar uma estratégia e saber trabalhar em cima dela.

Tráfego Pago

Se você está disposto a investir, o tráfego pago pode ser uma excelente pedida. O interessante é que o tráfego pode ser feito de diversas formas, tendo como principal atrativo, campanhas. O legal do tráfego pago é que ele faz com que você otimize o seu tempo. Mas é importante internalizar que tudo é uma aposta e os resultados não são 100% garantidos.

Contrate uma Agência de Seo especializada

Contratar uma agência de seo especializada, principalmente para fazer tráfego orgânico pode ser meio caminho andado para o sucesso. Através dessas empresas é possível desenvolver estratégias inteligentes e que garantem resultados rápidos otimizando assim o seu tempo.

Cada vez mais pequenas de pequeno e médio porte vem buscando agências especializadas principalmente em tráfego orgânico, pois veem essas como uma excelente alternativa para comunicar sua marca e impulsionar vendas.

Tráfego Orgânico

Associar artigos bem construídos ao tráfego orgânico é uma boa alternativa para chegar ao topo do Google. Mas para isso é necessário traçar uma estratégia de acordo com os critérios da plataforma. O ideal é que o processo seja feito por uma Agência especializada em SEO e principalmente experiente.

Mas afinal, o que é tráfego orgânico?

O tráfego orgânico é todo público que você atrai e conquista para o seu site pessoal, profissionais e também para os seu perfil nas redes sociais, sem ter que investir muito para obter resultados de autoridade e vendas dentro do Google.

Alinhe seu conteúdo com busca do usuário

Apesar de parecer fácil, alinhar o conteúdo com a busca do usuário requer muita sensibilidade e principalmente pesquisa. Pois você precisa tentar pensar em como aquele usuário que está ali no Google fazendo pesquisa, chegaria no seu produto.

Se o seu produto tiver um grande nível de concorrência o ideal é você utilizar palavras chaves estratégicas que foquem na pesquisa do que você queira vender. Com isso pode ser bem complexo, o ideal é contratar uma empresa especializada em Seo.

Pesquise palavras – chave para segmentar

As palavras chaves precisam ser escolhidas de forma estratégica e minuciosa e toda segmentação precisa ser feita de acordo com as palavras que você quer ranquear.

Otimize Seo On – page

A otimização do SEO on-page (Search Engine Optimization) é crucial para melhorar a visibilidade do seu site nos mecanismos de pesquisa e direcionar o tráfego orgânico.Por isso você deve fazer pesquisas de palavras-chave e além disso identificar as palavras-chave que são mais relevantes para o seu público-alvo, pois eles provavelmente utilizarão essas palavras para pesquisar seu conteúdo. Uma outra técnica interessante é utilizar ferramentas como Google Keyword Planner, SEMrush ou Ahrefs para encontrar palavras-chave valiosas.

Monitore Seo técnico

Monitorar o técnico de SEO do seu site é essencial para garantir que ele esteja funcionando corretamente e atendendo aos requisitos técnicos que os controles de busca consideram importantes. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir para monitorar o técnico de SEO do seu site: 1. **Google Search Console:** Esta ferramenta oferecida pelo Google permite que você monitore como seu site é visto pelo mecanismo de busca. Ela fornece informações sobre erros de rastreamento, indexação, desempenho de pesquisa e muito mais.

É melhor optar pelo Tráfego pago ou Orgânico?

Se a sua intenção for converter vendas rápido na velocidade da luz é melhor você apostar no tráfego pago, agora é necessário internalizar que nada é absoluto, ou seja, você pode investir mil reais e ter dez mil em investimento ou investir 100 reais e ter 100 mil de retorno não é uma receita de bolo, sabe? Assim como tem pessoas que investem, e tem zero retorno.

Já com o tráfego orgânico os resultados podem ser mais completos e concretos, pois além de impulsionar vendas ele tem potencial para fortalecer o branding ou a marca do seu produto.

Como ele é feito de forma minuciosa e estratégica é muito difícil uma empresa ou produto não conquistar as primeiras colocações do Google através do tráfego orgânico. Um outro fator super positivo é que é possível conquistar a primeira página com investimento baixo ou até mesmo razoável, principalmente se você apostar em uma agência especializada e que tenha experiência para fazer isso.

É caro contratar uma Agência Especializada em Tráfego Orgânico?

Depende. Com o boom do marketing digital fez com que um grande número de agências surgissem em um curto espaço de tempo. Por isso é interessante desenvolver algumas pesquisas na hora de contratar uma empresa. Contudo, atualmente a SEO Analytics é a melhor agência de SEO do nordeste e tem se destacado entre as melhores empresas, por sair na frente, principalmente com relação a resultados. E o melhor é que todo o processo é feito através de um excelente custo benefício.

Conclusão

Não é segredo para ninguém que ter uma empresa ocupando as melhores posições do Google pode gerar um bom nível de conversão de vendas. Pois além de gerar um fluxo interessante de visitas para o seu site, a visibilidade de estar na primeira página transmite muita credibilidade.

Por isso, se você tem um site e está com dificuldades para converter vendas, ou até mesmo se você tem um site e percebeu que já investiu muito em tráfego pago e não teve o retorno esperado.

Eu recomendo que você siga à risca todas as dicas que foram abordadas neste conteúdo e além disso que você internalize que os resultados não vem do dia pra noite e que o ideal para conseguir conquistar o sucesso é ter foco e principalmente paciência além de apostar em uma agência especializada em tráfego.

