5 procedimentos estéticos procurados por homens

Entre os 30 e os 40 anos, homens buscam por rejuvenescimento; confira as cirurgias

Podemos dizer com certeza que já ficou para trás aquele tempo em que só mulheres procuravam tratamentos estéticos, com o objetivo de corrigir imperfeições no corpo para ficarem mais bonitas e satisfeitas com seu visual.

Estes espaços também agora são deles, os homens. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o público masculino que se submeteu à cirurgia plástica nos últimos 5 anos subiu de 5 para 30%.

Muitos optam por métodos mais funcionais e práticos, que são menos invasivos, com recuperação rápida e sem dor. Confira alguns dos métodos mais procurados por eles!

Cuidados com a barba

A barba se tornou um atributo que transmite personalidade e segurança para eles, não é atoa que o número de barbearias pelo Brasil não para de crescer nos últimos anos.

Se engana quem acha que tratamento capilar se restringe às madeixas. Atualmente, os fios da barba também recebem atenção especial por meio de procedimentos estéticos como a barboterapia.

O método prevê o corte da barba com gel e espuma de barbear e, após corte, também são usados gel pós-barba.

Além disso, para delinear o contorno do rosto, o deixando mais bonito e com um visual mais original, os profissionais investem em aparelhos de barbear com lâminas especiais que não deixam o rosto irritado e com inflamações.

Tratamento Capilar

Se a barba virou carro chefe no visual deles, os cabelos também não ficam para trás. Até porque, uma problemática entre os homens de 30 e 40 anos é o início da queda dos fios. De acordo com especialistas, muitos ficam incomodados com a queda dos fios e buscam métodos para amenizar o problema.

Entre os procedimentos mais usados estão terapia por leds, vacuoterapia e alta frequência, métodos que tratam desde o bulbo até o couro capilar, evitando a queda dos cabelos.

Fotodepilação

Para os homens que buscam se ver livres de pelos, um dos métodos com elevado nível de eficácia é a fotodepilação, procedimento executado com um aparelho que elimina os fios desde o bulbo até a raiz.

Geralmente as regiões do corpo mais procuradas para a realização deste procedimento são: axilas, braços, abdômen e contorno da barba.

Gordura Localizada

Além das madeixas e da barba, a forma física também é um ponto de preocupação de muitos homens. Por isso, alguns buscam métodos para retirada daquela gordurinha localizada que sempre incomoda.

A ideia é retirar volume de algumas áreas do corpo como axila, abdômen, pescoço, entre outros lugares. A Criolipólise é um dos procedimentos mais usados, pois ele destrói a célula gordurosa.

Vale ressaltar que tais procedimentos para eliminação de gordura, não excluem a necessidade de realização de atividade física regular e adesão de hábitos alimentares saudáveis.

Peeling

Em função da testosterona, a pele do homem é mais oleosa e espessa. Para amenizar esse problema, muitos homens aderem ao Peeling, método que é capaz de controlar a oleosidade. Um dos tipos mais conhecidos é o Diamante, que prevê um lixamento indolor e sem produtos químicos que conseguem garantir uma pele mais sedosa, por meio da renovação celular.