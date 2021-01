4 modelos de camas de cachorro para o seu pet

Conheça alguns modelos de caminhas para o seu animal de estimação.

O mercado pet oferece tantos itens para os bichinhos de estimação que se torna cada vez mais difícil se controlar durante as compras. No entanto, em meio a objetos diversos, há acessórios indispensáveis para deixar a vida dos pets mais confortáveis, como as camas para cachorro.

De acordo com os veterinários, a cama é um local onde o animal deixa o cheiro e a identidade própria dela. No objeto, ele se sente bem e confortável, tanto física quanto psicologicamente, além de ser uma área mais aconchegante para descansar, por mais que os cachorros adorem deitar no chão para isso.

Deu para perceber como ter um cantinho próprio para descansar é perfeito para o seu pet, não é? Contudo, devido à imensa quantidade de modelos de camas para cachorro oferecida pelo mercado, como a cama suspensa[1] , escolher a melhor opção pode não ser uma tarefa tão fácil.

Há 4 tipos mais comuns de caminhas para cachorros: almofadão, com laterais altas, divã, também conhecida como box, e cabana. O modelo ideal vai depender da idade e do tamanho do seu cão, além do design da cama e do clima da sua região. Abaixo, confira dicas e características de cada um desses objetos.

1. Almofadão

As camas em formato de almofadão são os modelos mais simples e baratos disponíveis no mercado. Além disso, por não terem bordas altas e serem grandes, elas acomodam bem cachorros de todos os tamanhos.

Por esse motivo, são bem recomendadas para tutores de cães de grande porte, visto que encontrar caminhas maiores e de outros formatos pode ser bem complicado. Outra vantagem deste modelo é que a maioria possui forro lavável e removível, o que facilita a higienização.

2. Com laterais altas

As caminhas com laterais altas são as mais aconchegantes e comuns do mercado. Elas são excelentes para cães de médio e pequeno porte, pois passam segurança e possibilitam que eles se aqueçam ao se acomodarem perto das bordas.

Até há modelos maiores, porém é mais complicado para um cão de grande porte relaxar e esticar as pernas sem que as laterais o atrapalhem. Com isso, se o seu pet for grande, essa não é a melhor opção para ele.

3. Divã ou box

As camas nesses dois modelos são bem sofisticadas e, embora sejam menos comuns, têm ganhado espaço no mercado, sendo vistas como objetos de decoração para casa também.

Normalmente, elas têm o colchão um pouco mais alto e não são indicadas para cães mais velhos, pois podem causar problemas nas articulações devido ao esforço necessário para o pet conseguir subir e descer do acessório.

Além disso, se o seu bichinho for muito pequeno, talvez nem sequer consiga subir sozinho na caminha. Portanto, antes de optar por um desses tipos de objeto, consulte o veterinário do seu animal de estimação.

4. Cabana

Este estilo de cama é mais indicado para regiões frias, nas quais o inverno é predominante, pois o formato de cabana faz com que o calor se concentre na parte interna. Por esse motivo, caso você opte por ela, não permita que o seu cachorrinho a utilize em dias mais quentes, pois ele pode ficar desconfortável devido ao calor.

Em relação ao tamanho, saiba que, raramente, você encontrará essa caminha em modelos muito grandes. Isso faz com que, em geral, elas sejam recomendadas somente para cães de pequeno porte.

Por fim, embora seja confeccionado em tecido, na maioria das vezes, esse modelo não pode ser lavado. No entanto, há algumas opções que permitem lavagem, enquanto outras possibilitam realizar a troca da almofada.

