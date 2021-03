4 dicas para escolher uma loja sex shop online

A procura por uma loja de sex shop tem cada vez mais se popularizado entre os brasileiros de todas as idades. Durante a pandemia, por exemplo, a busca por produtos eróticos cresceu 475% somente no ano de 2020, conforme os dados da plataforma de comparação de preços Zoom & Buscapé.



Um ótimo negócio para a o sex shop online que investiu em tecnologia, não é mesmo? Bom, mas o foco não é esse, e sim, saber identificar os requisitos básicos para uma compra no sex shopping.



Acompanhe o nosso blog e veja as 4 dicas que separamos para você!



Experiência

Parece besteira, mas a experiência e o conhecimento de um sex shop virtual pode contar muito. Empresas que têm anos de experiência na área costumam levar mais credibilidade, afinal, os anos ajudam no entendimento do seu público.



Além disso, os produtos condizem totalmente com a sua intimidade, então, caso queira comprar um vibrador feminino, aposto que gostaria de um produto de qualidade – a experiência pode ser um ponto positivo para conseguir esse requisito.





Atendimento

O atendimento é crucial para qualquer negócio, com a loja de sex shop não seria nada diferente. O site precisa dar um suporte solícito, cordial e de qualidade para os clientes e possíveis clientes.



Por ser um assunto considerado um tabu, é normal que tenha-se dúvidas na hora de comprar pênis de borracha, por exemplo, por isso, é essencial que alguém tire suas dúvidas, explique vantagens e entre outros assuntos.



Entrega

A entrega é um dos pontos mais importantes a serem observados. Fique atento quais são as entregas que o site disponibiliza, é bem bacana quando é disponibilizado mais de uma forma de entrega ou retirada.



Além disso, muitas pessoas não compram em sex shop virtual por medo do tipo de entrega, da embalagem ou qualquer outro motivo que leve ao constrangimento. Fique atento às empresas que entregam em caixa discreta e sem logo!





Preço de sex shop online

O preço dos produtos do sex shop online é um ponto importante, afinal, muitas pessoas desistem da compra porque assimilam sempre com preços altos. Busque por lojas que trabalhe com variações no valores, pois isso significa que a empresa pensa em todos os poderes aquisitivos.



Então, se você pesquisar direitinho, você consegue encontrar variações de produtos e preços, como por exemplo: vibrador clitoriano, vibrador anal e entre outras variações que podem afetar o preço.

Imagem de Dr-MasterMind por Pixabay