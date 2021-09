22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC inclui mais dois novos campeões em sua galeria

Maicke Pereira, da ERT, de Juiz de Fora (MG), e Ana Paula Polegath (Team Cycling Unifunvic), de Pindamonhangaba (SP), venceram a prova neste domingo, em Ribeirão Pires

Em sua 22ª edição, realizada neste domingo (12), em Ribeirão Pires, a Volta Ciclística Internacional do Grande ABC acrescentou dois novos campeões na Elite em sua galeria de vencedores ao longo da história e ratificou sua condição de uma das maiores provas do país. O fluminense Maicke Pereira, que defende a equipe mineira da ERT, de Juiz de Fora, venceu pela primeira vez a competição. Ele completou os 120 km – 65 km pelas cidades da região mais 20 voltas no circuito em Ribeirão – com o tempo de 2h29min00seg, seguido pelo bicampeão Francisco Chamorro, da Memorial/ FUPES/Santos, e Cristian Egídio da Rosa, da Team Cycling Unifunvic/Pindamonhangaba.

Já no feminino, Ana Paula Polegath, da TEAM CYCLING Unifunvic/Pindamonhangaba, dona de diversas conquistas nacionais e internacionais, somou mais um importante título em seu currículo. Ela completou as voltas no circuito com o tempo de 1h33min12seg, um pouco a frente de sua companheira de equipe e maior vencedora da Volta do ABC, Luciane Ferreira. Lutécia Massotti, da Indaiatuba Cycling Team, fechou o pódio com a terceira colocação. Ao todo, o evento reuniu cerca de 500 ciclistas de diversas categorias.

“Tivemos, com era previsto, um grade evento. As disputas foram emocionantes e tenho certeza que todos ficaram felizes com este retorno do Volta Ciclística Internacional do Grande ABC. Agradecemos todo o apoio das prefeituras da região, por seus Departamentos de Trânsito, e da Polícia Militar. Agora é focar nas próximas provas que teremos até o fim de ano”, destaca José Cláudio do Santos, presidente da Federação Paulista de Ciclismo.

22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC 2021

A Volta Ciclística Internacional do ABC voltou após um ausência de dois anos em razão da pandemia de Covid. Mas o tão esperado retorno aconteceu em grande estilo, empolgando o público na arena montada no Complexo Ayrton Senna. As categorias Elite, Sub 23 e Master Open, todas masculinas, percorreram todas as cidades da região, numa grande festa do esporte. A novidade ficou por conta da largada em Ribeirão Pires, invés do tradicional início no Distrito de Paranapiacaba, vetado pelo Departamento de Estrada de Rodagem (DER) para esta edição.

Isso, porém não tirou o ânimo dos ciclistas. Antes de chegar ao circuito, houve vários ataques, exigindo bastante de todas as equipes. Todas as fugas acabaram sendo anuladas pelo pelotão, mas na chegada à Ribeirão, três ciclistas estavam escapados, entre eles Maicke Pereira. O pelotão foi para cima, mas o campeão conseguiu manter o ritmo forte e com uma nova fuga no final venceu, até certo ponto com folga, a Volta do Grande ABC pela primeira vez.

“Muito feliz pela vitória e queria enaltecer a minha equipe, que trabalhou muito em uma prova muito difícil. Entrei escapado no circuito e, após uma sessão de ataques, consegui sair e vencer. O trabalho de equipe fez a diferença”, destacou campeão, de 32 anos, natural da cidade de Natividade, no interior do Rio de Janeiro. Entre seus feito estão vitória no GP São José dos Campos, Desafio Salvador de Ciclismo, entre outros.

Feminino

A Elite feminino pedalou apenas no circuito de 2,7 km montado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco. Após um começou bastante acirrado, Ana Paula Polegath e Luciane Ferreira escaparam e não conseguiram ser alcançadas pelas adversárias. No final, Ana acabou, incentivada pela companheira, cruzando a linha em primeiro lugar, entrando para a lista de grandes campeões na Volta Ciclística Internacional do Grande ABC.

“Muito feliz com essa vitória. Eu e minha companheira de equipe escapamos e, no final, ela me disse para ‘ir lá e vencer’. Foi muito importante, uma vez que tive um acidente sério na semana passada e estava preocupada com o retorno. Mas fiquei muito grata de voltar a treinar e competir. Sem contar que saio daqui com esse resultado tão importante”, afirmou.

Campeões

1998 – Daniel Rogelin (BRA)/Carla Camargo Gardenal (BRA)

1999 – Ryan Gray (EUA)/Janildes Fernandes (BRA)

2000 – José Reginaldo Cardoso (BRA)/Janildes Fernandes (BRA)

2001 – Márcio May (BRA)/Maria Lucilene Alves (BRA)

2002 – Hernandes Quadri Júnior (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2003 – Jean Carlo Coloca (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2004 – Renato Ruiz (BRA)/Maria Luzia Bello (BRA

2005 – Jean Carlo Coloca (BRA)/Luciene Ferreira Silva (BRA)

2006 – Francisco Chamorro (ARG)/Débora Gerhard (BRA)

2007 – Kléber Ramos (BRA)/ Kristien La Sasso (EUA)

2008 – Francisco Chamorro (ARG)

2009 – Breno Sidoti (BRA)/ Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2010 – Edgardo Simon (ARG)/ Fernanda Souza (BRA)

2011 – Héctor Figueras (URU)/Sumaia Ali dos Santos Ribeiro (BRA)

2012 – Daniel Rogelin (BRA)/Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2013 – Pedro Nicácio (BRA)/Luciene Ferreira (BRA)

2014 – Roberto Pinheiro da Silva (BRA)/ Valquíria Bento Pardial (BRA)

2015 – Alex Diniz (BRA) / Luciene Ferreira (BRA)

2016 – Murilo Affonso (BRA)/Cristiane Pereira da Silva (BRA)

2017 – Lucas Motta (BRA)/Luciene Ferreira (BRA)

2018 – Flavio Cardoso dos Santos (BRA)/Cristiane da Silva (BRA)

2021 – Micke Pereira (BRA)/Ana Paula Polegtah (BRA)

A 22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC 2021 é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, pela Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo (SEJEL), demais prefeituras da região e Polícia Militar do Estado de São Paulo.

