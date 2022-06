Pablo Di Si é o convidado do podcast da Fundação Grupo VW; ouça!

No mês em que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, novo episódio do podcast da Fundação Grupo Volkswagen discute energias limpas e biocombustíveis

Para marcar o mês em que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Fundação Grupo Volkswagen lança a 3ª temporada do podcast Vida Em Movimento tratando de um assunto fundamental para o desenvolvimento sustentável e o combate às mudanças climáticas: energias limpas e biocombustíveis.

Além de abordar os tipos de energias limpas e sua importância na matriz energética do Brasil, o episódio destaca o potencial do etanol para mitigar as emissões de gases causadores do efeito estufa, ao mesmo tempo em que contribui para a descarbonização da indústria automotiva. Para falar sobre esses e outros desafios, a Fundação entrevistou Pablo Di Si, Presidente Executivo da Volkswagen na região da América Latina, entusiasta e grande incentivador da pauta dos biocombustíveis.

“A matriz energética do Brasil é muito limpa. Temos um histórico fantástico de biocombustíveis, principalmente o etanol, que foi criado nos anos 70. Incentivar o etanol na indústria automobilística não é só bom para o meio ambiente, porque gera uma redução de até 80% de CO2 se comparado à gasolina, mas também cria outros produtos, como o biogás, o biometano, que são utilizados em nossa e em outras indústrias”, comentou Pablo Di Si durante a conversa.

Incentivar fontes limpas e alternativas de energia é um dos temas que direcionam a Fundação Grupo Volkswagen na causa da mobilidade urbana e comunidades sustentáveis.

Ouça agora o episódio de estreia da 3ª temporada do podcast Vida em Movimento, disponível no site da Fundação e também nas principais plataformas de streaming.

