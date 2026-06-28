W Premium Group amplia experiência internacional no Aeroporto de Porto Alegre

Nova operação acompanha o crescimento da demanda por voos internacionais e reforça a presença da marca no Sul do Brasil

O W Premium Group, referência em hospitalidade premium em aeroportos, inicia uma nova etapa de sua operação no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A recém-inaugurada sala VIP W Premium Lounge Porto Alegre Internacional amplia a presença do grupo no terminal e fortalece sua atuação na Região Sul do país.

A abertura acontece em um momento estratégico para o aeroporto, que registra aumento na oferta de voos internacionais durante a temporada de inverno. O período será marcado pelo incremento de frequências e rotas para destinos relevantes nas Américas e na Europa, reforçando o papel de Porto Alegre como ponto de conexão para passageiros que partem do Sul do Brasil.

Entre os movimentos previstos para a alta temporada estão a ampliação da TAP para quatro frequências semanais a partir de 9 de julho, o reforço da Copa Airlines, com voos diretos para a Cidade do Panamá chegando a nove frequências semanais, a operação sazonal da Sky Airline com três voos semanais para Santiago, no Chile, os voos diretos da Azul para Bariloche em julho e as cinco frequências semanais da Aerolíneas Argentinas para Buenos Aires durante o inverno.

Nesse contexto, a inauguração da sala W Premium Lounge Porto Alegre Internacional amplia a oferta de hospitalidade no embarque internacional e acompanha a evolução da malha aérea do terminal. A nova operação foi pensada para atender passageiros em viagens a lazer, turismo de inverno, conexões internacionais e deslocamentos de negócios, oferecendo uma experiência mais confortável, fluida e qualificada antes do embarque.

A abertura representa um avanço estratégico para o W Premium Group em Porto Alegre, onde a empresa já opera uma sala VIP na área doméstica. Com a nova unidade internacional, o grupo passa a oferecer uma experiência mais completa aos passageiros que circulam pelo aeroporto, atendendo diferentes momentos da jornada e diferentes perfis de viagem.

Entre os destaques da experiência está um espaço reservado dentro da própria sala, desenvolvido para passageiros que buscam um nível ainda maior de privacidade e personalização. O ambiente contará com atendimento dedicado, menu à la carte, curadoria de alimentos e bebidas e uma atmosfera mais intimista, elevando a experiência premium dentro da jornada internacional.

A proposta da W Premium Lounge Porto Alegre Internacional é oferecer um ponto de pausa antes do embarque, reunindo conforto, gastronomia, bar, áreas de descanso e estrutura de apoio ao passageiro. Cada detalhe foi pensado para tornar a passagem pelo aeroporto mais fluida, agradável e alinhada ao padrão de hospitalidade do W Premium Group.

“Porto Alegre é uma praça muito importante para o W Premium Group. A nova sala internacional fortalece nossa presença no aeroporto e amplia nossa capacidade de atender o passageiro em diferentes etapas da viagem, especialmente em um momento de crescimento da conectividade internacional do terminal. Mais do que oferecer uma estrutura de conforto, queremos entregar uma experiência de hospitalidade completa, com atenção aos detalhes, serviço qualificado e opções mais exclusivas para quem busca um cuidado ainda maior”, afirma Ítalo Russo Silva, fundador e CEO do W Premium Group.

A operação também reforça a parceria do W Premium Group com o aeroporto e seu compromisso em contribuir para a evolução da experiência dos passageiros em terminais estratégicos do país.

“A inauguração do novo espaço acompanha o aumento da demanda por voos internacionais no Aeroporto de Porto Alegre, especialmente durante a temporada de inverno, período marcado pelo crescimento do fluxo de passageiros e pelo reforço de importantes rotas internacionais. A chegada da W Premium Lounge Internacional amplia a oferta de serviços no terminal e contribui para qualificar ainda mais a experiência dos viajantes”, afirma Alexandre Binder, gerente Comercial/Varejo da Fraport Brasil.

Com a nova sala internacional, o W Premium Group consolida sua atuação em Porto Alegre e avança em sua estratégia de expansão, levando a diferentes regiões do Brasil uma oferta de hospitalidade aeroportuária cada vez mais completa, integrada e personalizada.

W Premium Group

O W Premium Group é a maior rede de serviços premium em aeroportos do Brasil, com operações em importantes terminais nacionais e presença internacional em expansão. A empresa atua com salas VIP, serviços de assistência ao passageiro, soluções de acesso ágil, hospedagem aeroportuária e experiências personalizadas de hospitalidade.

Com uma trajetória marcada por crescimento, sofisticação e excelência operacional, o grupo se consolidou como referência em hospitalidade aeroportuária, oferecendo conforto, atendimento qualificado e serviços pensados para tornar a jornada de viagem mais fluida, acolhedora e memorável.

Para mais informações, acesse wpremiumlounge.com ou acompanhe o Instagram @wpremiumlounge.

W Premium Group -Foto: Divulgação

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