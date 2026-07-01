RUMO AO HEXA: BALAIO DE OSTRA APRESENTA UM SHOW ESPECIAL PARA A COPA 2026

Em clima de Copa do Mundo e embalado pela paixão nacional pelo futebol, o Balaio de Ostra preparou um espetáculo vibrante, pensado especialmente para empresas, eventos corporativos, arenas, bares e ações promocionais durante os jogos do Brasil na Copa de 2026.

“Rumo ao Hexa”

Com uma produção de alto nível, o projeto “Rumo ao Hexa” une música de qualidade, brasilidade, energia e interação com o público em uma experiência completa de entretenimento. O repertório foi cuidadosamente desenvolvido para a ocasião, trazendo grandes sucessos em ritmos variados como samba, samba rock, funk, sertanejo, pop e músicas temáticas ligadas ao universo do futebol e da torcida brasileira.

Mais do que um show, a apresentação entrega emoção, alegria e conexão com o público, criando um ambiente perfeito para ativações de marcas, confraternizações, eventos corporativos e transmissões dos jogos da Seleção Brasileira.

O projeto também oferece flexibilidade de formatos, podendo contar com banda completa, ballet, efeitos e infraestrutura opcional de som, iluminação, palco e telão, adaptando-se a diferentes tipos e portes de eventos.

Balaio de Ostra

Além da experiência artística, o Balaio de Ostra atua em parceria com os contratantes, oferecendo suporte de divulgação, assessoria de imprensa e fortalecimento das ações em mídias sociais, ampliando o alcance e o impacto do evento.

Com muito “borogodó”, alto astral e a essência da cultura brasileira, o show “Rumo ao Hexa” promete transformar cada partida do Brasil em uma celebração inesquecível.

Leve essa experiência para o seu evento e faça sua torcida vibrar junto com a Seleção.