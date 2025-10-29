Vale do Paraíba recebe palestra de Rodrigo Spada sobre os impactos da Reforma Tributária em SP

Evento também contará com a doação de R$ 92,1 mil para entidades assistenciais de Caçapava, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, por meio do Fundafresp.

O auditor fiscal Rodrigo Spada, presidente da Febrafite (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais) e da Afresp (Associação dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo), estará em São José dos Campos e Taubaté no dia 29 de outubro para a palestra “O Futuro de São Paulo, pós-reforma tributária no Brasil”.

Em São José dos Campos, o encontro acontecerá às 9h, na Associação Comercial e Industrial (ACI), durante o evento Café com Empresários.

Já em Taubaté, a palestra será realizada às 19h, na Associação Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT).

Spada, que participou dos debates técnicos e políticos para a construção da reforma, apresenta uma leitura dos impactos esperados para o país e, especialmente, para o estado de São Paulo. Na palestra, ele aborda os problemas do modelo anterior, como a regressividade do sistema, a complexidade tributária, a insegurança jurídica e a perda de competitividade da indústria nacional e aponta como o novo modelo corrige essas distorções. A melhora de cenário passa pela criação e aplicação de mecanismos como o split payment, a criação de um cadastro único nacional, o cashback do imposto e a fiscalização integrada entre os entes da federação.

“A Reforma Tributária é um passo civilizatório. Ela enfrenta distorções que há décadas travavam o crescimento do Brasil: complexidade excessiva, insegurança jurídica e um sistema que penalizava os mais pobres e desestimulava o investimento. O novo modelo, fruto de um consenso raro entre diferentes esferas de poder e setores da sociedade, aponta na direção certa. Agora, o desafio é garantir uma implementação transparente, coordenada e comprometida com os objetivos que uniram o país em torno dessa mudança”, afirma Spada.

São Paulo pode virar o jogo: Entre os destaques da palestra está a análise sobre o papel de São Paulo no novo cenário federativo. Hoje, o estado é o único da federação que recebe menos da metade do que contribui à União. A reforma, segundo Spada, cria espaço para corrigir essa distorção, especialmente na revisão dos critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

“É essencial que cada estado, cada município e cada cidadão compreendam o que está em jogo. Em São Paulo, temos a chance de virar o jogo, recuperar protagonismo e transformar nossa potência econômica em bem-estar para todos”, diz Spada.

Fundo de Assistência Social da Afresp doa R$ 92,1 mil para entidades do Vale do Paraíba

Além da palestra, o evento contará com um momento de responsabilidade social promovido pelo Fundafresp, o Fundo de Assistência Social da Afresp. Serão entregues R$ 92,1 mil para entidades:

– Lar de Idosos Vicente de Paulo de Caçapava, R$ 40 mil, para aquisição de equipamentos diversos.

– Associação Comunitária Fênix de Jacareí, R$ 16,1 mil, para aquisição de uniformes.

– Lar Fraterno de Acácia de Jacareí, R$ 9 mil, para compra de cadeiras de rodas, camas hospitalares, andadores e muletas.

– Unidade Vicentina Promocional – Lar São Vicente de Paulo, de São José dos Campos, R$ 9 mil para pintura da faixada da instituição.

– Associação Franciscana de Assistência Social Coração Maria (AFASCOM), de Taubaté, R$ 9 mil, para reforma e revitalização da sala de multiuso e corredor de acesso.

– Serviço de Obras Sociais de Guaratinguetá, R$ 9 mil, para climatização dos espaços da instituição e realização de oficinas profissionalizantes para adolescentes.

“A atuação da Afresp é para São Paulo, não apenas para os Auditores Fiscais da Receita Estadual”, destaca Spada. “Nosso compromisso com a sociedade vai além da arrecadação justa e eficiente. É motivo de orgulho ver tantos colegas engajados, de forma solidária e voluntária, em ações que promovem dignidade e amparo a quem mais precisa.”

Perfil do palestrante

Rodrigo Spada é Auditor Fiscal do Estado de São Paulo. É formado em Engenharia de Produção pela UFSCar, em Direito pela Unesp e possui MBA em Gestão Empresarial pela FIA. À frente da Febrafite e da Afresp, atua na articulação técnica e política de temas relacionados à administração tributária e ao federalismo fiscal.