Trapezistas brasileiros no picadeiro do maior festival circense do mundo

Artistas do Mirage Circus – O Gigante Brasileiro foram selecionados para competir no Festival International du Cirque de Monte Carlo, em Mônaco

Um feito digno de aplausos da plateia foi conquistado por três artistas circenses brasileiros: eles foram selecionados para participar do Festival International du Cirque de Monte-Carlo, o mais prestigiado e tradicional evento do mundo do picadeiro. Realizado anualmente no principado de Mônaco, a 48ª edição ocorre em janeiro de 2026 e reunirá a elite global circense.

Entre os selecionados estão os trapezistas Diego Robatini e Alex Alves, duas potências da acrobacia do Mirage Circus. A dupla, que brilha diariamente sob a lona do circo conhecido como o Gigante Brasileiro, atua em sintonia: Diego, como portô, é a base que sustenta e impulsiona; Alex, como volante, executa com leveza e agilidade os voos e figuras no ar. Também integra a representação brasileira no Festival a artista e trapezista Nathalia Stankowich, do Circo Stankowich.

Criado em 1974, o Festival International du Cirque de Monte-Carlo é reconhecido por celebrar o circo clássico em sua forma mais sofisticada, enquanto projeta novos talentos para o cenário internacional. Anualmente, artistas de altíssima performance competem por troféus cobiçados e são avaliados por um júri composto por especialistas, profissionais de renome e jornalistas do setor.

A presença brasileira ganha ainda mais brilho ao destacar profissionais que representam circos reconhecidos pela criatividade e rigor técnico. O Mirage Circus, maior e mais inovador circo itinerante do país, exemplifica essa geração de famílias que impulsionam a arte circense do Brasil a um patamar global, competindo em um circuito de excelência e alto padrão de entrega para o seu público.

Palhaço Potato- Mirage Circus-Foto: Divulgação

MIRAGE CIRCUS

Com 12 anos de história, foi fundado pelo casal circense Jefferson Souza e Sabrina Robatini e apresentado a mais de 6 milhões de pessoas. Reconhecido como o maior circo itinerante do Brasil, passou por mais de 50 cidades, como São Luiz, Fortaleza, Balneário Camboriú, Campo Grande, Campinas, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, entre outras.

Propõe uma evolução do modelo tradicional, combinando tradição circense (trapezistas, malabaristas, palhaços, acrobatas, números como o “Globo da Morte”, entre outros) com recursos modernos de produção: iluminação digital, som de última geração, telão de LED, climatização, estrutura grandiosa, praça de alimentação própria, conforto para público e artistas.

Sua inspiração estética e de produção é fortemente influenciada por espetáculos glamorosos e shows de Las Vegas, EUA. O Mirage Circus é uma experiência imersiva, visual e emocional, que combina a magia e entretenimento, criando um espetáculo único a cada apresentação.

Festival International du Cirque de Monte Carlo

Mirage Circus

miragecircus.com.br

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