Hapvida investe R$ 3,6 milhões em nova clínica TEA em São José dos Campos

Clínica TEA Vilaça, voltada ao atendimento para neurodivergentes, abre as portas com capacidade para 5 mil atendimentos terapêuticos mensais

São Paulo, março de 2026 – A Hapvida expandiu sua rede própria com a inauguração, no dia 17 de março, da Clínica TEA Vilaça, dedicada ao atendimento especializado de pessoas neurodivergentes, em São José dos Campos (SP). A nova unidade recebeu investimento de R$ 3,6 milhões e amplia o acesso a cuidados terapêuticos de qualidade no interior paulista.

Localizada na Rua Vilaça, 540, no Centro da cidade, a clínica conta com 14 consultórios, mais 03 salas especiais. Entre as especialidades oferecidas estão terapia ABA, psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, fonoaudiologia, estimulação sensorial motora, terapia ocupacional, musicoterapia e terapia alimentar.

A unidade dispõe ainda de salas especializadas, projetadas para diferentes necessidades, incluindo espaço para terapia ocupacional, cozinha terapêutica e sala de música.

“A Clínica Vilaça representa mais um passo importante da Hapvida no cuidado integral de pessoas com TEA. Oferecemos uma estrutura especializada, com profissionais qualificados e ambientes planejados para proporcionar o melhor tratamento possível a cada paciente”, afirma Cidéria Costa, vice-presidente de Operações.

Nova unidade Hapvida inaugurada em março de 2026:

Clínica Vilaça (TEA)

Endereço: Rua Vilaça, 540 – Centro, São José dos Campos (SP)

Especialidades: terapia ABA, psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, fonoaudiologia, estimulação sensorial motora, terapia ocupacional, musicoterapia e terapia alimentar

Hapvida

Com 80 anos de experiência, a Hapvida é atualmente a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia conta com mais de 73 mil colaboradores e atende cerca de 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia em todas as regiões do Brasil.

Sua estrutura foi construída com foco no cuidado integral, reunindo 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 366 clínicas médicas e 306 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades voltadas ao cuidado preventivo e ao acompanhamento de doenças crônicas. Essa combinação, aliada à qualidade médica e à inovação, posiciona a empresa entre as mais completas em recursos humanos e tecnológicos voltados à assistência em saúde.