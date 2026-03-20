Avatar Sports conquista três prêmios no Prêmio de Excelência FPA de Corrida de Rua 2026

Premiação aconteceu na noite de terça (17), em São Paulo

A Avatar Sports foi um dos grandes destaques do Prêmio de Excelência FPA de Corrida de Rua 2026, realizado na noite desta terça-feira (17), no Marte Hall, em São Paulo. Promovido pela Federação Paulista de Atletismo, o evento reconhece os principais nomes, organizadores e provas que se destacaram no cenário das corridas de rua ao longo de 2025.

A empresa conquistou três importantes reconhecimentos na premiação:

• Prêmio de Melhor Organizadora – categoria Prata (até 4 mil corredores)

• Prêmio de Melhor Organizadora da Região G (Vale do Paraíba)

• 2º lugar como Melhor Organizadora na votação popular

Os resultados reforçam o protagonismo da Avatar Sports no setor e consolidam sua atuação como referência na organização de eventos esportivos no estado de São Paulo.

Prêmio de Excelência FPA de Corrida de Rua 2026

O desempenho de 2026 dá continuidade a uma trajetória de excelência já consolidada no ano anterior. No Prêmio de Excelência FPA de Corrida de Rua 2025 — referente às avaliações técnicas das provas realizadas em 2024 — a Avatar Sports foi destaque ao conquistar o 1º lugar como Melhor Organizadora – Categoria Ouro no Estado de São Paulo, além do 1º lugar em avaliação técnica na Região G (São José dos Campos).

Além das conquistas, a SJC42K – Maratona de São José, organizada pela empresa, também esteve entre as finalistas nas categorias Melhor Maratona e Melhor Meia Maratona, evidenciando a relevância da prova no calendário esportivo paulista.

Para o Diretor de Eventos, Sylvio Bitencourt, os reconhecimentos refletem o trabalho consistente desenvolvido pela equipe ao longo dos últimos anos.

“Receber três prêmios em uma noite tão importante para o nosso segmento é extremamente significativo. Esse reconhecimento mostra que estamos conseguindo manter um padrão de qualidade consistente, com organização, cuidado com os atletas e inovação. É também um reflexo direto do trabalho da nossa equipe e da confiança do público, que nos motiva a seguir evoluindo a cada evento”, comemorou Sylvio.

Avatar Sports

A premiação consolida a Avatar Sports como uma das principais organizadoras de corridas de rua do estado, contribuindo diretamente para o fortalecimento do esporte e para o crescimento da modalidade em diversas regiões.