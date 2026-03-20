São José é ouro no Grand Slam e US Open de Taekwondo

Atletas de São José dos Campos conquistaram resultados expressivos em duas grandes competições desta temporada. A equipe Liga Vale que representa São José dos Campos por meio da Lei de Incentivo Fiscal (LIF do Esporte) garantiu medalhas no Grand Slam de Taekwondo 2026 e também no US Open Taekwondo Championships.

US Open Taekwondo Championships

No US Open, disputado no dia 8 de março em Las Vegas, nos Estados Unidos, três atletas joseenses subiram ao pódio na categoria juvenil. Stephani Valente, na categoria até 68 kg, conquistou a medalha de ouro. Nicolas Luís Rodrigues, até 73 kg, ficou com a prata, enquanto Ana Clara Santos, na categoria acima de 68 kg, garantiu a medalha de bronze.

Grand Slam

No cenário nacional, a equipe também obteve destaque no Grand Slam, competição disputada no Rio de Janeiro que reúne os principais atletas do país. A delegação da Liga Vale conquistou 24 medalhas — 12 de ouro, 3 de prata e 9 de bronze, em disputas nas modalidades luta e poomsae (formas).

Os títulos ficaram com Allan Henrique Machado Leite (juvenil até 78 kg), Elis Vasconcelos Mello Pereira dos Santos (sub-21 acima de 73 kg), Julia Gabriela Herculano Oliveira (adulto acima de 73 kg), Matheus Gilliard Gonçalves Silva (adulto até 54 kg), Vinícius Assis Matos (adulto até 74 kg), Allif Gomes Barreto (adulto até 87 kg), Patrik Pereira Cardoso (adulto acima de 87 kg) e Liz Rocha Madureira (adulto até 57 kg) na modalidade luta. No poomsae, conquistaram ouro Amanda Duarte de Carvalho Lucas e Thomas Kenji Hayashi Reis Hirata (cadete dupla), Lucas Camargo Lima Monteiro, Felipe Shintate Torres e Mario Aguiar de Abreu (trio juvenil), Kauan Isamu Hayashi Reis Hirata (freestyle sub-17) e Sarah Alicia Lopes Honório (sub-30 individual).

As medalhas de prata foram conquistadas por Alisson Cauã Silva Barros (sub-21 até 58 kg) e Thaisa da Silva Batista de Souza (adulto até 73 kg), na luta, além de Gabriel Henrique Rocha de Brito, no trio masculino sub-30 do poomsae. Entre os medalhistas de bronze estão Stephani Silvestre Valente (juvenil até 68 kg), Henrique Igor da Silva (adulto até 74 kg) e Thalia Ketlen Franco Cardoso (adulto até 49 kg), na luta. No poomsae, conquistaram bronze Thomas Kenji Hayashi Reis Hirata (cadete individual), Bianca Rodrigues Beja, Maria Luiza Boto e Maria Luiza Guimarães (trio juvenil feminino), Gabriel Henrique Rocha de Brito (sub-30 individual), Letícia Cardoso Guimarães Santos e Antônio Lima Nogueira (sub-30 dupla), Ana Carolina Pereira da Silva, Ana Beatriz Custódio e Ana Heloísa Custódio (trio feminino sub-30) e Jonathan Batista Leite (sub-40 individual).

Os resultados também garantiram atletas da equipe em posições de evidência no cenário nacional e vagas na seleção brasileira em categorias do poomsae.

Com participação em competições nacionais e internacionais, o taekwondo de São José dos Campos mantém presença frequente em pódios e amplia a visibilidade da cidade no cenário da modalidade.

No Rio, São José dos Campos conquistou mais pódios no Gram Slam de Taekwondo | Foto: Divulgação