Mulheres aderem cada vez mais à Suplementação

Mercado mundial de suplementos voltados à saúde feminina deve alcançar US$ 163 bilhões em 2025 e pode ultrapassar US$ 316 bilhões até 2035*

Segundo a BRASNUTRI, entidade representativa do setor de suplementos, as tendências protagonistas de mercado até 2027 estão fincadas no crescimento substancial da suplementação feminina.

Essas tendências refletem uma transformação importante no perfil do consumidor brasileiro de suplementos. Cada vez mais, as mulheres buscam soluções que apoiem a saúde de forma integral e preventiva, e não apenas nos produtos voltados para performance esportiva ou estética. “As pessoas estão realmente pensando em longevidade”, comenta a diretora executiva da BRASNUTRI e mestra em nutrição Aline Goettert.



Suplementação feminina

O crescimento consistente da suplementação feminina, com produtos desenvolvidos para necessidades específicas ao longo das diferentes fases da vida da mulher, como adolescência, gravidez, climatério e menopausa, por exemplo, já é uma realidade. A literatura científica mostra que as mulheres passam por mais transições hormonais ao longo da vida do que os homens, o que pode influenciar metabolismo, saúde óssea, energia e bem-estar.



Além disso, estudos de comportamento em saúde indicam que as mulheres tendem a adotar com maior frequência práticas de prevenção, procurar mais serviços de saúde e demonstrar maior engajamento com estratégias de autocuidado. Esse perfil ajuda a explicar por que elas se tornaram um dos públicos mais relevantes para o desenvolvimento de soluções nutricionais específicas.



Esse movimento também é observado globalmente. Segundo projeções da consultoria internacional Future Market Insights, o mercado mundial de suplementos voltados para a saúde feminina deve alcançar cerca de US$ 163 bilhões em 2025 e pode ultrapassar US$ 316 bilhões até 2035, impulsionado pela crescente preocupação com saúde preventiva, envelhecimento saudável e soluções nutricionais específicas para cada fase da vida da mulher.



“Esse movimento é positivo, uma vez que estimula a inovação responsável e reforça o compromisso do setor com qualidade, ciência e alinhamento às diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa”. O futuro da suplementação será definido por ciência, personalização e transparência — e o consumidor brasileiro está cada vez mais atento a isso.”, finaliza Aline.



BRASNUTRI



A Associação Brasileira de Suplementos Alimentares, BRASNUTRI consolidou-se como a principal entidade representativa do setor por reunir as empresas protagonistas responsáveis pela maior parcela da produção e comercialização de suplementos no País.



Com o objetivo de atuar na defesa dos interesses do setor, a Associação trabalha no aprimoramento regulatório e na promoção do desenvolvimento sustentável do mercado. Em colaboração estratégica com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o grande desafio da instituição é consolidar o

Brasil como referência mundial em segurança e inovação em suplementação.

Em seu corpo diretivo, a entidade conta com Aline Goettert, diretora executiva e mestranda em Nutrição com sólida experiência em Negócios, Produtos, Regulatório e Marketing (com passagens por Nestlé, Integralmedica e Wow Nutrition).

Na frente de Relações Institucionais e Governamentais, a governança conta com o advogado Ubirajara Marques, especialista em Direito Sanitário pela FIOCRUZ e com MBA em Administração Empresarial pela FGV/RJ.

Atualmente, a entidade contempla mais de 60 marcas, que detêm mais de 70% do market share do nicho de suplementos.

Foto: Divulgação