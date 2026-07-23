quinta-feira, julho 23, 2026
Últimos:
EsportesFutebol

São José goleia o Primeira Camisa pelo Paulista Sub-20

Redação

A equipe Sub-20 do São José venceu o Primeira Camisa por 4 a 0, nesta sexta-feira (17/07), no Estádio João do Pulo, em confronto válido pela sétima rodada do Grupo 7 do Campeonato Paulista Série B Sub-20. Os gols da Águia do Vale foram marcados por Marcão, três vezes, e Hyago.

Na próxima rodada, os Meninos da Águia enfrentam o Pinda, na sexta-feira (24/07), às 15h, novamente no João do Pulo.

Foto: Mari Rocha/ @mari.rochafotografia

Fonte: São José Esporte Clube

facebookCompartilhe
TwitterTweet

Você pode gostar também

Italo Ferreira conquista o primeiro ouro do Brasil nos Jogos de Tóquio

Redação

Famoso, mas bom? Estudo compara desempenho de artilheiros no Brasileirão com sua popularidade no Instagram

Redação

Melo e Kubot retornam ao circuito com vitória na estreia do Masters 1000 de Cincinnati

Redação
Facebook
Twitter
Instagram