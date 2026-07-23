São José goleia o Primeira Camisa pelo Paulista Sub-20

A equipe Sub-20 do São José venceu o Primeira Camisa por 4 a 0, nesta sexta-feira (17/07), no Estádio João do Pulo, em confronto válido pela sétima rodada do Grupo 7 do Campeonato Paulista Série B Sub-20. Os gols da Águia do Vale foram marcados por Marcão, três vezes, e Hyago.

Na próxima rodada, os Meninos da Águia enfrentam o Pinda, na sexta-feira (24/07), às 15h, novamente no João do Pulo.

Foto: Mari Rocha/ @mari.rochafotografia

Fonte: São José Esporte Clube