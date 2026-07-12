Esporte Clube Taubaté sub 13 e sub 14 entraram em campo nesta quinta-feira em São José dos Campos
Esporte Clube Taubaté sub-13 e sub-14,jogaram na tade desta quinta -feira (09/07) as 15:00,Centro Esportivo João Do Pulo em São José Dos Campos.
O sub-13 empatou em 1x 1,com gol de Davi Vicente,e acabou sem o ponto extra na disputa de penalidades .
O sub-14 foi superado por 1 a 0,também sem os pontos da pênaltis.
De acordo com regulamento do Campeonato Paulista,as partidas sub-13 e sub-14 contam com disputa de pênaltis independente do resultado,valendo um ponto extra do vencedor das cobranças.