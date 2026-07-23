Quais as diferenças de atuação do PCC e do CV no Brasil e como atuam?

Especialista em segurança pública e autor do livro Inteligência do Crime Organizado Brasileiro responde*

No livro “Inteligência do Crime Organizado Brasileiro”, livro a ser lançado no dia 11 de agosto, pela Editora Haryon, o professor Ricardo Gennari faz um apanhado do mecanismo de funcionamento e das ramificações do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho).



Para o especialista em segurança pública, na década de 90 havia um bom entendimento entre o PCC e CV, mas nenhuma parceria. “O PCC traficava cocaína no país, inclusive no Rio de Janeiro. Já o CV traficava maconha inclusive no interior de São Paulo. O PCC exporta cocaína para o mundo, principalmente para os Estados Unidos e a Europa. O negócio do CV é tráfico interno, principalmente o de maconha”, comenta.



De acordo com Gennari, hoje o PCC atua na economia licita e investe na compra de imóveis, postos de gasolina, farmácias, fazendas, “bets” e no mercado financeiro através de fintechs. ”Infelizmente, o crime organizado no Brasil tem se expandido na busca de dinheiro e proteção. O crime organizado cobra proteção de empresários e comerciantes no norte, nordeste e sudeste. No Rio de Janeiro, o CV cobra tv a cabo, internet, gás de cozinha, energia e vende terreno para a população carioca”, comenta.

Mas, segundo o professor não existe ligação política entre as facções. “No entanto, o Comando Vermelho escolhe e patrocina candidatos a cargos eletivos como vereadores e deputados para levar e aprovar suas demandas”.



No entanto, de acordo com Gennari, o PCC, além de apoiar políticos com dinheiro e corrupção, coloca políticos para atuarem com as suas propostas. “No ataque do PCC em 2006, usou um discurso ideológico, “nossa luta não é contra a população e sim contra o Estado”.

Para concluir, o professor indica que o PCC tem usado discursos políticos para cooptar pessoas para suas plataformas políticas. “Em São Paulo, em cidades menores, já tivemos prefeitos e vereadores presos pela polícia por ligação com a facção. O crescimento da facção é perigoso no sentido de no futuro poder controlar politicamente cidades e quem sabe estados”, conclui.

*Ricardo Gennari*

Mestrado Profissional em Políticas Públicas – Fundação Getúlio Vargas

Gestão de Políticas Públicas; Especialização em Gestão de Segurança Pública na Polícia Militar do Estado de São Paulo – CAES – Centro de Altos Estudos de Segurança; FAVENI – Instituto de Educação Século XXI.

História da Guerra; School of Business Administration – University of Miami; Logistics and Transportation for the Executive Manager; Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. “Lato Sensu”

Gerência de Sistemas e Serviços de Informação; M I – Academy for Advanced Security & Anti-Terror Training (Israel); Strategic Intelligence and Anti Terror Information; Business Intelligence; National Intelligence Academy (Estados Unidos) e Operation Intelligence – Technical Surveillance Operations.

Foto:Professor Ricardo Gennari