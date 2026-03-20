99Food reafirma seu compromisso com expansão e chega em São José dos Campos com as taxas mais atrativas do mercado

Plataforma inicia operação hoje (17/03) na cidade, junto com Sorocaba, Porto Alegre e Fortaleza, para desafiar a dinâmica do setor de delivery, oferecendo uma nova forma de pedir comida

A 99Food inicia oficialmente sua operação em São José dos Campos nesta terça-feira com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida, com as menores taxas do mercado para a população e restaurantes. A 99 segue cumprindo seu plano nacional de expansão que, com investimento previsto de R$2 bilhões, para desafiar o ecossistema do setor de delivery, levando sua proposta única de valor ao mercado e elevando a experiência de pedir comida via app a mais 100 cidades em diferentes regiões do Brasil até junho deste ano.

“Hoje, simultaneamente a São José dos Campos, iniciamos as operações nas regiões de Sorocaba, no interior de São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza. Em um momento essencial para o desenvolvimento do mercado, seguimos firmes com nossa estratégia de negócio e reafirmamos nosso compromisso de expandir de forma concreta e levar os benefícios de 99Food por todo Brasil”, afirma Bruno Rossini, Diretor Sênior de Comunicação da 99. Desde o ano passado, a empresa já está presente em mais de 70 cidades, incluindo capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba.

A 99Food chega em São José dos Campos com grandes redes como McDonald’s e Burguer King e estabelecimentos locais, tudo no superapp da 99. Os clientes poderão ter acesso a cupons de até R$99 e entregas gratuitas para as primeiras compras.

“A chegada da 99Food abre espaço para estabelecimentos e consumidores que atualmente não participam do mercado de delivery de comida devido aos preços e taxas altas praticados pela concorrência. Os comerciantes encontram a melhor margem de lucro do mercado enquanto os consumidores encontram os preços mais acessíveis. Nossa expansão por todo Brasil é a prova de que o delivery de comida no país está chegando a novos consumidores, e pode significar lucro, oportunidade de ganho e comodidade para o mercado”, explica o executivo.

Com um tempo médio de 25 a 30 minutos por pedido, a 99Food é o aplicativo de delivery mais rápido do mercado brasileiro. Os entregadores de São José dos Campos poderão ter um ganho mínimo garantido de R$250 ao realizar 20 viagens de moto pela 99, sendo ao menos cinco de delivery de comida.

Com a estreia da 99Food, os moradores podem unificar tarefas contando com serviços de transporte pela 99 e financeiros pelo 99Pay, tudo junto em um único aplicativo. “São José dos Campos é uma das cidades mais dinâmicas e de franco crescimento do interior paulista. Seremos a opção de delivery, com mais benefícios, opções e agilidade para os consumidores, mais oportunidades de ganho para os entregadores, e expansão de alcance para os restaurantes. Estamos completando um ecossistema de comodidade ao oferecer em um único aplicativo soluções de mobilidade, entregas, delivery de comida e meios de pagamento” afirma Rossini.

Com DNA brasileiro desde sua criação, em 2012, a 99 opera em mais de 3.300 cidades, conecta 60 milhões de usuários cadastrados a 2,5 milhões de motoristas e motociclistas, que, além de transportar pessoas, cuidam de entregas de objetos, e agora também de comida. Só o setor de entregas da empresa, por exemplo, teve um aumento de 125% no último ano.

99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.