Ronaldo Nazário lança Galacticos House, seu primeiro clube de tênis e networking dentro do Reserva Beach Club 

Depois de anunciar uma série de investimentos no tênis e padel, Ronaldo lança seu primeiro projeto no segmento, um clube privado dentro do Reserva Beach Club, clube de ondas em desenvolvimento em Alphaville (SP), do qual é sócio

Após anunciar uma série de investimentos no tênis e padel, Ronaldo Nazário dá seu primeiro passo concreto no segmento com o lançamento do Galaticos House, clube privado que será desenvolvido dentro do Reserva Beach Club, empreendimento de alto padrão em construção em Alphaville. Com entrega prevista para 2027, o novo espaço nasce como uma extensão dessa atuação, conectando esporte, convivência e estilo de vida em uma proposta voltada à construção de comunidade.



Foto:: Andre Ligeiro

Concebido como um tennis members club de alto padrão e inspirado nos modelos internacionais, o Galacticos House combina clube privado de convivência e experiências exclusivas com a alta performance do tênis em um ambiente integrado à natureza. O empreendimento terá centro de treinamento equivalente aos principais complexos do circuito profissional, sendo que os títulos podem ser obtidos a partir de R$ 1 milhão.

O projeto integra o polo esportivo dentro do Reserva Beach Club, que tem no surfe um de seus eixos centrais. O espaço combina a lógica das principais academias internacionais, reunindo, também, uma arena central para até 3.000 pessoas, com possibilidade de expansão, além de um conjunto completo de nove quadras distribuídas entre diferentes superfícies e usos.



Celina Locks e Ronaldo-Foto:: Andre Ligeiro

Ao todo, são quatro quadras de hard court, sendo duas cobertas e duas descobertas, três de saibro, incluindo uma com tecnologia europeia certificada pela ITF, além de duas quadras de padel, ampliando as possibilidades de uso e treinamento. A arena principal contará com superfície de padrão internacional, desenvolvida para alta performance, com tecnologia avançada de amortecimento e consistência de jogo, enquanto as quadras de saibro seguem especificações equivalentes às utilizadas nos principais torneios europeus.

O complexo incorpora ainda tecnologia embarcada nas quadras, com sistemas de análise de desempenho em tempo real, inteligência artificial aplicada ao jogo e soluções de treino assistido, incluindo robôs capazes de simular partidas e gerar relatórios técnicos, elevando a experiência ao nível dos principais centros internacionais.



Além do Tennis Center, o Galacticos House possui uma sede exclusiva que reúne uma série de ambientes dedicados à experiência e ao convívio, incluindo adega com curadoria própria, charutaria, rooftop com restaurante, galeria de arte, espaços de permanência e serviços personalizados, como concierge e alfaiataria sob medida. A proposta é concentrar, em um único lugar, diferentes dimensões do lifestyle contemporâneo, conectando esporte, cultura e encontros em uma mesma dinâmica.



Galacticos House

“O Reserva é a realização de um sonho e eu sempre quis criar algo único no Brasil. E o Galacticos House vem muito dessa oportunidade. Com o tênis ganhando cada vez mais espaço na minha vida, quis criar um clube que fosse além da quadra, com tecnologia, estrutura de alto nível e preparado para receber grandes torneios. É um espaço completo, que conecta esporte e estilo de vida. Tenho certeza de que é só o começo”, afirma Ronaldo Nazário. Com 36.000 m² o complexo conta ainda com academia específica para tênis, centro de performance, espaço recovery e estacionamento, operando em uma escala inédita para clubes privados no Brasil.

Inserido em uma área dedicada dentro do Reserva Beach Club, o members club foi concebido como um clube dentro do clube, com estrutura própria e integração direta ao restante do empreendimento. Com apenas 300 títulos disponíveis, o acesso ao espaço é restrito e pensado para garantir frequência, privacidade e qualidade de uso entre os membros, reforçando o caráter exclusivo do projeto.

“O Galacticos House nasce como a expressão mais completa do que o Reserva Beach Club se propõe a ser. Não é apenas uma ampliação de infraestrutura, é uma mudança de lógica: quando você integra esporte, convivência e estilo de vida com profundidade e recorrência, o projeto deixa de ser um destino e passa a fazer parte da vida das pessoas. O surfe segue como ponto de partida do Reserva, mas o que estamos construindo aqui é um ecossistema mais amplo, em que diferentes práticas se conectam e o esporte passa a ser uma linguagem de convivência”, afirma Maurício Gariglia, CEO da BR Soho.



O Reserva Beach Club é liderado pela BR Soho, empresa com mais de três décadas de atuação em Alphaville e responsável por alguns dos principais empreendimentos da região. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 4,2 bilhões, o projeto reforça o movimento de consolidação de Alphaville como um polo de consumo, lazer e experiências premium, acompanhando a evolução do perfil de seus moradores.

Com área total de aproximadamente 169 mil metros quadrados, o clube onde o Galacticos House será desenvolvido reúne infraestrutura de esporte, lazer, gastronomia e entretenimento, incluindo piscina de ondas com tecnologia internacional, quadras esportivas e espaços dedicados à convivência. A inauguração do tennis members club de Ronaldo está prevista para 2027.

Reserva Beach Club

O Reserva Beach Club é um clube de alto padrão criado para levar o lifestyle de praia ao centro da vida urbana. Localizado em Alphaville, o projeto foi idealizado como um espaço de convivência e experiências, pensado para quem valoriza tempo de qualidade, bem-estar e a vivência em família. Concebido para integrar lazer, esporte, gastronomia e descanso em um único ambiente, o clube combina natureza, arquitetura e inovação para criar um refúgio contemporâneo, onde diferentes gerações podem se encontrar e aproveitar o dia a dia com conforto e sofisticação. Com infraestrutura completa, que inclui piscina de ondas com mais de 25 mil m², ondas de até 2,1 metros de altura e capacidade para até 50 surfistas por hora, além de áreas esportivas, experiências gastronômicas e amplos espaços de socialização, o Reserva Beach Club nasce em um ambiente seguro, com o propósito de oferecer experiências que desaceleram, aproximam e transformam o tempo livre em qualidade de vida, em um ambiente pensado para ser vivido em família.