População do Alto Vale do Paraíba ganha nova especialidade médica no AME de São José dos Campos

A população do Alto Vale do Paraíba será beneficiada com a inclusão de mais uma especialidade médica no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de São José dos Campos, gerido pelo Instituto Sócrates Guanaes. O serviço especializado de pneumologia pediátrica estará disponível para atender os municípios de Paraibuna, Santa Branca, São José dos Campos, Monteiro Lobato, Jambeiro, Caçapava, Igaratá e Jacareí.



A inserção dessa especialidade tem como objetivo atender às necessidades de saúde da região e ampliar o apoio diagnóstico, contribuindo para a redução das filas de espera nos oito municípios atendidos pela unidade.

Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de São José dos Campos

“Ampliar o atendimento com essa nova especialidade certamente ajudará a suprir as necessidades de saúde das crianças da região, além de ser um passo importante para melhorar o acesso à saúde nos municípios”, afirma Fabiana Lima, gerente administrativa do AME SJC.

A unidade oferecerá, em média, 60 vagas por mês, entre primeiras consultas e retornos, com a expectativa de realizar cerca de 430 atendimentos até o final de 2025.