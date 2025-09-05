Pesquisador freelancer é uma das ocupações mais procuradas na categoria

Mercado digital impulsiona demanda por profissionais autônomos, especializados em pesquisa

A função de pesquisador de mercado é a quarta habilidade em expansão no trabalho freelancer online brasileiro, conforme pesquisa do Freelancer.com, que analisou anúncios de empregos publicados entre 1º de abril e 30 de junho do ano passado, abrangendo duas mil categorias profissionais.

Os resultados, quando avaliados junto a outros estudos de mercado, permitem enxergar como a modalidade freelancer representa uma fatia considerável dos trabalhadores brasileiros. Já são mais de 39 milhões de brasileiros atuando nessa categoria, o que corresponde a quase 40% da força de trabalho do país.

Plataformas digitais como Workana, Comunica Freelancer e 99Freelas facilitam a conexão entre profissionais de pesquisa online e empresas que demandam o serviço. Os projetos incluem análise de concorrência, pesquisas de satisfação do cliente, estudos de viabilidade de produtos e mapeamento de tendências de consumo, conforme consulta às plataformas. A crescente digitalização dos negócios e a necessidade de tomada de decisões baseadas em dados impulsionam a demanda.

Ainda conforme dados da Freelancer.com, profissionais de reparos eletrônicos lideram o ranking de demandas, com aumento de 162% nos anúncios de busca por essa categoria. Especialistas em User Interface (UI), responsáveis por promover a interação entre usuário e dispositivo, registraram crescimento de 77,4%, com o número de anúncios passando de 2,8 mil para 4,9 mil. Pesquisadores jurídicos completam o trio de maior expansão anual, apresentando crescimento de 63,1%, com as vagas aumentando de 623 para mais de mil oportunidades.

Profissionais especializados em diferentes tipos de produção textual, incluindo profissional de digitação, também encontram no mercado digital oportunidades crescentes de atuação, conforme o levantamento. A área não se restringe mais apenas a escritores e editores tradicionais, expandindo-se para pessoas com domínio da língua e afinidade com tecnologia.

Estratégias para ingressar no mercado freelancer

Profissionais que buscam oportunidades como freelancers têm à disposição um leque variado de especializações no ambiente digital. A entrada no mercado exige preparação estratégica: o primeiro movimento envolve mapear as próprias habilidades, seguido pela montagem de um portfólio para atrair clientes. A jornada se completa com a seleção de plataformas de divulgação e o investimento em capacitação técnica.

O portal Superávit Caseiro indica que os ganhos iniciais na área costumam variar entre R$ 100 e R$ 500 por projeto, dependendo da complexidade envolvida. Profissionais experientes e especializados podem alcançar faturamentos superiores a R$ 10 mil mensais, sobretudo quando atuam com clientes internacionais ou nichos específicos de mercado.

Impacto da IA no setor

A introdução de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no mercado freelancer tem gerado efeitos diversos na remuneração dos profissionais. Entre os entrevistados pelo Freelancer.com, 52,5% mantiveram ou aumentaram seus ganhos após a implementação dessas tecnologias.

Um percentual de 19,2% dos profissionais relatou ganhos maiores com o uso de IA, enquanto apenas 17,7% registraram redução na remuneração. Os dados sugerem que a adaptação às novas tecnologias pode representar oportunidades de crescimento para freelancers dispostos a integrar, de forma ética, as ferramentas de IA em seus processos de trabalho.

Foto:FREEPIK