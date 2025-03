O que levar em conta para organizar compras de mercado em casa

O tipo de produto, a data de vencimento e a forma de armazenamento são alguns dos pontos de atenção

Ir ao supermercado é uma das tarefas mais comuns no cotidiano dos adultos. Afinal, é preciso fazer reposições constantes para que não falte nenhum item nos armários ou na geladeira. Mas e na hora de retornar para casa, o que levar em consideração para organizar as compras feitas?

Não existe regra, e cada um tem seus gostos e manias. Há quem prefira usar o freezer vertical em vez do tradicional, e há quem goste mais das prateleiras do que dos armários. Independentemente das suas escolhas, alguns pontos em comum devem ser considerados para uma organização assertiva.

Tipo de produto

O primeiro ponto a ser observado é o tipo do produto. Quando falamos em tipo, não estamos analisando (ainda) o local adequado de ser guardado, mas sim a qual “categoria” ele pertence. O alimento é um grão, uma bebida, um salgadinho ou um item de limpeza, por exemplo?

Fazer essa primeira separação de itens te ajudará a ter uma visão mais clara do que foi comprado e de onde ele deve ser guardado. Assim, alimentos semelhantes ficarão próximos. Basta se lembrar da sua ida ao mercado, lá os corredores são divididos por tipo de alimento para facilitar a organização e o acesso. Em casa, a ideia é seguir a mesma lógica!

Local e forma de armazenamento

Agora que as suas compras já foram pré-selecionadas, é hora de avaliar as especificidades de armazenamento de cada alimento. Separe o que precisa ficar na geladeira, o que vai para as prateleiras e o que ficará guardado no armário ou na dispensa.

Depois dessa nova separação, você terá os itens divididos por tipo e local de armazenamento. Isso permite que você entenda tudo que precisa ser guardado e avalie se o espaço é ou não suficiente.

Na hora de guardar os produtos, essas divisões também ajudam, já que você não terá o retrabalho de voltar em cada local conforme esvazia as sacolas. O tempo é muito otimizado e a organização também, já que você pode pensar onde ficará cada item já sabendo tudo que será colocado naquele espaço.

Data de validade

A organização é muito importante para a estética do ambiente e para facilitar acessos, mas você já pensou que ela também pode te ajudar a evitar desperdícios? É bem comum que as pessoas encontrem alimentos vencidos no fundo do armário ou na gaveta da geladeira.

Para evitar que isso aconteça, o ideal é priorizar os alimentos mais próximos do vencimento, deixando-os mais acessíveis e em evidência. Esse pequeno detalhe, por si só, já pode reduzir drasticamente as perdas de alimentos.

A dica para manter essa organização atualizada é checar todos os itens na hora de guardar novas compras. Assim, você estabelece uma frequência e consegue ter um controle melhor do uso e do vencimento dos produtos.

Acesso ao item

O acesso a itens com vencimento próximo é essencial, mas essa preocupação também se estende às demais compras feitas no mercado. No dia a dia, o ideal é ter acesso fácil para não perder longos minutos procurando cada ingrediente.

Uma das maneiras de facilitar esse acesso é colocando os itens mais usados em prateleiras ou bancadas. O pó de café que é usado todas as manhãs, por exemplo, pode ser colocado em um pote decorativo e ficar na própria bancada. O mesmo serve para outros alimentos, como a tapioca e o macarrão.

Além disso, você deve ter cuidado com armários muito altos ou partes de difícil acesso da geladeira. Ao colocar itens nesses lugares, é possível que você tenha dificuldade em pegá-los, o que atrapalha a sua rotina na cozinha.

Image by freepik