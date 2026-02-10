Padre Marcelo Rossi volta à Canção Nova para o Rebanhão

Comunidade católica oferece uma alternativa de espiritualidade e alegria para o feriado de Carnaval; Pe. Marcelo preside missa no domingo (15/2)

Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, a sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza o Rebanhão 2026. Com o tema “É preciso nascer de novo!” (Cf. Jo 3,3), o evento espera atrair mais de 41 mil peregrinos.

Pe. Marcelo Rossi

A edição deste ano traz o Pe. Marcelo Rossi, que preside missa no domingo (15/2), às 15h.

A programação nesses cinco dias é aberta, gratuita e contará com participação da cofundadora da comunidade, Luzia Santiago, para Adoração ao Santíssimo Sacramento, também no domingo, às 9h30.



Os missionários da Canção Nova, Pe. Roger Luis, Márcio Mendes, diácono Nelsinho Corrêa, pe. José Augusto, e o vice-presidente da comunidade Canção Nova, Pe. Donizete Heleno, são destaques das pregações ao longo dos dias.

Todas as noites serão animadas com shows de bandas e cantores católicos, que unem diversos estilos. Sobem ao palco do Rincão do Meu Senhor: Banda Maragod, Amor e Adoração, Morelzinho, Banda Dominus, o cantor Cosme, entre outros músicos.

E na madrugada de sexta, a partir da meia-noite, o tradicional Luau com Brais Oss, ao fundo do Rincão do Meu Senhor. O missionário Thiago Tomé conduz a Noite de Louvor, domingo, às 21h.

Espaço Kids



O Rebanhão 2026 é um evento para toda a família. Crianças acompanhadas de um adulto (acima de 18 anos) podem usufruir gratuitamente do Espaço Kids. O local conta com brinquedos e oferece uma programação lúdica com teatro, música e oração, supervisionada pela equipe Canção Nova Kids.

O horário de funcionamento pode ser conferido na Agenda de FEVEREIRO/2026.

Infraestrutura – Camping



A Canção Nova disponibiliza uma área específica para acampamento, com: Camping Masculino e Feminino: Áreas separadas para garantir a privacidade e o conforto dos peregrinos. Camping para Famílias: Um espaço dedicado a casais e filhos. Instalações Sanitárias: Banheiros com chuveiros aquecidos, higienizados regularmente pela equipe de infraestrutura. Segurança 24h: Rondas e monitoramento para preservar a integridade dos pertences e a tranquilidade dos usuários.

Para quem quiser utilizar o Camping, é necessária inscrição pelo link: Camping Canção Nova 2026.

Rebanhão Canção Nova – tema: “É preciso nascer de novo!” (Cf. Jo 3,3).



Data: 13 a 18 de fevereiro de 2026.

Local: Canção Nova

Endereço: Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP).

Entrada: gratuita

Programação: Rebanhão Canção Nova 2026