Fenômeno da internet, Joyce Alane faz apresentação única no Teatro Univap em São José dos Campos

Cantora pernambucana indicada ao Prêmio Multishow apresenta a “10 Dias Tour” em formato voz e violão; ingressos já estão à venda

A cantora e compositora pernambucana Joyce Alane se apresenta em São José dos Campos (SP) no dia 21 de março, no Teatro Univap, com o show da turnê “10 Dias Tour”. O projeto, em formato voz e violão, já passou por grandes cidades e promete uma apresentação intimista, destacando as faixas autorais de seu álbum de estreia, Tudo É Minha Culpa. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingressos 10, a partir de R$ 50 (meia-entrada).

Nascida no Recife e criada em Moreno, Joyce ganhou projeção nacional após ser indicada ao Prêmio Multishow 2023, na categoria Brasil, com Deixa Ir (Idiota Raiz), parceria com João Gomes. Com mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais e vídeos que somam milhões de visualizações, ela ficou conhecida pelo quadro “Me Dá Uma Luz”, no qual compõe músicas com palavras enviadas por fãs. Algumas dessas criações ultrapassaram a internet e entraram para seu primeiro álbum, como a faixa Apartamento 204.

Com um 2024 de agenda cheia, a artista já passou por importantes palcos brasileiros, como o Coala Festival (em sua edição comemorativa de 10 anos), a Casa Natura Musical e o Festival Sangue Novo. Agora, a “10 Dias Tour” leva a voz e o violão de Joyce a mais de 15 cidades em diferentes estados do Brasil, entre elas Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte, Campinas, Belém, Natal, Recife, João Pessoa, Salvador, Maceió, Aracaju, Sorocaba, Campina Grande, São Paulo e Rio de Janeiro.

No repertório do show que chega a São José dos Campos, o público pode esperar uma performance cheia de emoção e proximidade. Além dos sucessos do álbum Tudo É Minha Culpa — como 10 Dias, Golpe Baixo, Agulha no Palheiro e Apartamento 204 —, o setlist traz releituras especiais e surpresas preparadas para a turnê.

Joyce Alane — “10 Dias Tour”

Data: 21 de março (sexta-feira)

Local: Teatro Univap — São José dos Campos (SP)

Horário: 20h

Ingressos: A partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira), à venda na plataforma Ingressos 10

Redes sociais:

Instagram: @joycealane

YouTube: Joyce Alane

Spotify, Deezer e demais plataformas digitais: Joyce Alane

Ingresso AQUI

https://www.ingressos10.com.br/Evento/Detalhes