Famoso, mas bom? Estudo compara desempenho de artilheiros no Brasileirão com sua popularidade no Instagram

Enquanto em São Paulo e Bahia fama e gols caminham juntos, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina têm atletas famosos com menos rendimento

A fama nas redes sociais pode estar atrapalhando o desempenho em campo dos jogadores brasileiros? Não é de hoje que essa discussão permeia comentários de torcedores. De acordo com um levantamento realizado pela empresa de inteligência esportiva Brasil Apostas, na Série A do Campeonato Brasileiro, a popularidade dos jogadores nem sempre reflete sua eficiência em campo, e o inverso também ocorre.

Entre os exemplos de grande fama, mas baixo desempenho, estão nomes como Deyverson (2,5 milhões de seguidores), que esteve no Atlético Mineiro no ano passado e se juntou a Marinho (2,1 milhões) no Fortaleza este ano.

Ambos marcaram apenas 4 gols somando as temporadas de 2024 e 2025. Situação semelhante vive Cristian Pavón, do Grêmio, com 1,4 milhão de seguidores e apenas um gol nos últimos dois anos.

Já no sentido oposto, há artilheiros que brilham nos gramados, mas ainda passam despercebidos nas redes. É o caso de jogadores como Alerrandro (ex-Vitória, hoje no CSKA Moscou), que marcou 15 gols em 2024 com pouco mais de 147 mil seguidores.

Estêvão, do Palmeiras, é uma exceção entre os novos talentos: 13 gols no ano passado e 2,3 milhões de seguidores, mostrando que desempenho e visibilidade podem caminhar juntos, mas não é a regra.

O estudo também observou que jogadores com mais de 1 milhão de seguidores que marcaram menos de 5 gols nos últimos dois anos formam um grupo de destaque, sugerindo que, para muitos, a popularidade foi construída por fatores que vão além das quatro linhas do campo, como passagens anteriores em grandes clubes, carisma, ou presença digital ativa.

Além dos nomes já citados, o levantamento identificou outros casos emblemáticos de alta popularidade nas redes sociais contrastando com baixo desempenho em campo:

Douglas Costa (Fluminense): Com 6 milhões de seguidores, o atacante ainda não marcou gols no Brasileirão entre 2024 e 2025.

Diego Costa (Grêmio): Ícone internacional, ele soma 7,7 milhões de seguidores, mas apenas 1 gol nesse mesmo período.

Dudu (Palmeiras): Com 2,2 milhões de seguidores, também aparece com apenas 1 gol em dois campeonatos.

Gabriel Carvalho (Internacional) e Cristian Pavón (Atlético Mineiro) seguem o mesmo padrão: mais de 1 milhão de seguidores e apenas 1 gol marcado.

A análise, que considera dados de clubes presentes na Série A de 2024 de todas as regiões do Brasil, expõe as nuances entre performance e influência no futebol nacional.

A pesquisa considerou dados atualizados até maio de 2025.

Dados de fama e desempenho por estado

São Paulo

Fama e desempenho andam juntos entre os clubes paulistas. Yuri Alberto (Corinthians) lidera em gols e tem 3,8 milhões de seguidores. Lucas Moura, Estêvão e Luciano também combinam bons números em campo e fora dele.

Bahia

No cenário baiano, o destaque é Alerrandro, que brilhou com 15 gols em 2024, mas ainda tem visibilidade discreta nas redes. A maioria dos artilheiros do estado trocou de clube em 2025, o que pode ter impactado o desempenho atual.

Minas Gerais

Pavón e Deyverson chamam atenção como exemplos de atletas com grande base de seguidores, mas pouca entrega em campo. A disparidade entre fama e gols é uma das mais evidentes do país no estado mineiro.

Rio de Janeiro

Apesar do estrelato, jogadores como Douglas Costa e Luiz Araújo ainda não justificaram sua fama nas redes com gols recentes. O estado reúne muitos nomes populares, mas com baixa efetividade no Brasileirão atual.

Rio Grande do Sul

Diego Costa e Gabriel Carvalho ilustram bem a tese do estudo: muita fama, pouco gol. Enquanto isso, nomes menos badalados vêm ganhando espaço com desempenho consistente.

Ceará

Marinho é o maior exemplo da região: muito seguido, mas pouco efetivo. O estado ainda busca alinhar performance em campo com impacto digital entre seus principais atletas.

Goiás

O destaque é Luiz Fernando, com 8 gols e apenas 52 mil seguidores, mostrando que ainda há artilheiros com bom desempenho fora do radar digital. Outros nomes como Janderson e Derek também têm números baixos nas redes, mas vêm contribuindo com gols para seus clubes.

Mato Grosso

Nenhum jogador ultrapassou a marca de 5 gols. Marllon, por exemplo, soma apenas 2 gols e tem cerca de 12 mil seguidores. O estado apresenta atletas de menor projeção, tanto em campo quanto nas redes.

Paraná

A principal revelação é Emiliano Rodríguez, com 6 gols e apenas 44 mil seguidores. Enquanto isso, nomes como Vitor Roque mantêm números sólidos de performance e já apresentam impacto digital mais robusto.

Santa Catarina

Bissoli e Nikão são os mais seguidos, mas seus desempenhos ainda estão abaixo de outros estados. Nikão soma 3 gols e tem mais de 400 mil seguidores, ilustrando bem o perfil “famoso, mas pouco goleador” observado em outros centros.

Confira os números completos, aqui.

Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay