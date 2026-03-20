Evento em São José dos Campos discute dados no mercado de veículos usados
Conexão Automotiva reúne lojistas em São José dos Campos para discutir dados no mercado de veículos usados
Com o mercado de veículos usados cada vez mais competitivo, lojistas precisam tomar decisões rápidas e seguras para evitar prejuízos e aumentar a rentabilidade das operações. Nesse cenário, o acesso à informações confiáveis sobre histórico veicular, registros de sinistro e consulta de passagem por leilão tornou-se um diferencial estratégico para quem atua na compra e venda de automóveis.
Conexão Automotiva
É nesse contexto que a Infocar Tecnologia promove o evento Conexão Automotiva, um encontro voltado a lojistas do setor automotivo que acontece no dia 25 de março, a partir das 18h30, na Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos (SP). Com vagas limitadas, a iniciativa tem como objetivo educar profissionais do mercado, compartilhar conhecimento e fortalecer o relacionamento com lojistas da região.
Durante o evento, os participantes terão acesso a conteúdos práticos sobre estratégias de vendas, gestão de risco e uso de dados no mercado automotivo. Entre os temas abordados estão estratégias para vender mais veículos em 2026 e aumentar o giro de estoque, formas de evitar prejuízos na compra de automóveis por meio da análise do histórico completo do veículo e como utilizar dados estruturados para proteger margens e melhorar a tomada de decisão nas negociações.
O encontro contará com a participação de Nonato Costa, especialista em varejo automotivo da Infocar, que atua apoiando lojistas na tomada de decisões mais seguras por meio da análise de histórico veicular e inteligência de dados. Também participa do evento Ricardo Campos, especialista no mercado automotivo com mais de 20 anos de experiência, que atua treinando vendedores, gerentes e proprietários de lojas em estratégias comerciais e performance de vendas.
“Além do conteúdo técnico, o evento será uma oportunidade de networking entre lojistas e profissionais do setor, incentivando a troca de experiências e o fortalecimento do ecossistema automotivo regional. Nosso objetivo é aproximar o mercado de informação qualificada, mostrando como o uso de dados pode ajudar lojistas a tomar decisões mais seguras, reduzir riscos nas negociações e aumentar a rentabilidade das operações”, afirma Nonato Costa, especialista em varejo automotivo da Infocar.
Evento: Conexão Automotiva
Data: 25 de março
Horário: 18h30
Local: Associação Comercial e Industrial de São José Campos (R. Francisco Paes, 56 – Centro, São José dos Campos – SP, 12210-100)
Inscrições: https://contato.infocar.com.br/conexao-automotiva-sjc
Infocar
A Infocar é uma empresa especializada em soluções de dados e tecnologia para avaliação veicular. Fundada em 2001, a Infocar tem se destacado por oferecer produtos e serviços inovadores para diversos fornecedores do mercado, incluindo seguradoras, empresas de proteção veicular, lojistas, revendedores de veículos, concessionárias, consórcios, leilões, bancos, financeiras, montadoras e locadoras. Seu portfólio inclui sistemas, consulta de débitos dos veículos, vistoria, entre outros, que ajudam empresas a controlar e melhorar a eficiência de suas operações. A empresa combina tecnologia avançada com uma abordagem voltada para a eficiência e a redução de custos. Comprometida com a inovação e a excelência no atendimento, a Infocar tem se consolidado como uma referência no mercado de tecnologia e dados para veículos no Brasil. Para saber mais sobre a Infocar, acesse: www.infocar.com.br.