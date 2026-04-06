Estudo revela como comportamento dos noivos, cenário econômico e inovação digital influenciam o mercado nacional

Quanto custa casar no Brasil?

Casar no Brasil exige cada vez mais planejamento financeiro e decisões estratégicas que impactam diretamente o orçamento dos noivos. Um levantamento realizado pela Casar.com, em parceria com a Assessoria VIP, aponta que o custo médio de uma cerimônia com recepção no país gira em torno de R$ 69 mil. O valor contempla desde itens considerados essenciais até detalhes que elevam a experiência dos convidados e permitem a personalização do evento.

Entre os principais responsáveis pelo peso no orçamento está o buffet, que representa 17,51% dos gastos totais. O dado reforça a importância da experiência gastronômica na percepção dos convidados. Na sequência aparecem o local da recepção, com 10,42%, e a decoração, responsável por 9,63% dos custos.

Outros serviços também têm participação relevante, como flores, som, iluminação, fotografia, filmagem e assessoria especializada. Apesar de o valor médio nacional servir como referência, o custo final pode variar entre regiões, influenciado pela oferta de fornecedores, pela demanda local e pela infraestrutura disponível para eventos.

Capitais e destinos turísticos costumam apresentar preços mais elevados, enquanto cidades menores oferecem alternativas mais acessíveis. Ainda assim, especialistas observam uma tendência crescente entre os casais: a busca por equilíbrio entre o sonho da cerimônia ideal e a responsabilidade financeira.

Meses e destinos mais disputados para subir ao altar

A escolha da data e do local do casamento tornou-se um dos pontos mais estratégicos do planejamento. Meses considerados de alta temporada concentram maior procura, especialmente aqueles com clima mais estável, menor incidência de chuvas e temperaturas agradáveis, fatores que favorecem celebrações ao ar livre.

Os chamados destination weddings dentro do Brasil seguem em alta. Praias, regiões serranas e cidades históricas estão entre os cenários mais desejados, impulsionando a ideia de unir cerimônia e experiência de viagem. Esse movimento reflete o interesse dos noivos em proporcionar momentos únicos e memoráveis para familiares e convidados.

No entanto, a decisão vai além da estética. Custos de deslocamento, hospedagem e logística são avaliados com atenção antes da definição do destino. Nos últimos anos, houve aumento na preferência por locais nacionais, motivado tanto por questões econômicas quanto pela praticidade na organização.

Hábitos dos noivos revelam mudanças no planejamento e nas escolhas

O comportamento dos noivos também tem passado por transformações importantes. De acordo com a pesquisa, cerca de 70% dos casais utilizam o Pinterest como principal fonte de inspiração. A plataforma é usada para buscar referências de decoração, vestidos, penteados, maquiagem e paletas de cores.

Além das redes sociais, os podcasts ganham espaço como ferramenta de apoio no planejamento. Aproximadamente 37% dos casais afirmam consumir conteúdos nesse formato, especialmente sobre relacionamento e organização de eventos. O dado indica uma busca por informação mais aprofundada e acessível, contribuindo para decisões mais conscientes.

Outro hábito relevante envolve a pesquisa de reputação antes da contratação de fornecedores. Mais de 51% dos noivos consultam avaliações em sites especializados, e mais de 90% afirmam confiar mais em empresas com boas notas. Esse comportamento reforça a importância da credibilidade e da transparência no setor.

Economia e tendências moldam o futuro dos casamentos

O cenário econômico também influencia diretamente o mercado de casamentos. Em 2025, o valor médio gasto por convidado subiu de R$ 393 para R$ 419, um crescimento de 6,6%, acima da inflação oficial do período. O aumento reflete mudanças nos padrões de consumo e no perfil dos presentes.

Cerca de 64% dos convidados realizam compras no mesmo mês da cerimônia, enquanto uma parcela significativa deixa a escolha para a véspera ou até o dia do evento, optando por itens de menor valor. Entre os presentes mais populares estão aparelhos de jantar, aspiradores verticais e churrasqueiras elétricas, produtos associados ao início da vida doméstica.

Esse conjunto de mudanças indica que o mercado de casamentos no Brasil segue em expansão, adaptando-se às novas demandas dos consumidores. Mais conectados, informados e atentos ao orçamento, os noivos estão redefinindo o conceito de casamento, equilibrando tradição, tecnologia e planejamento financeiro.

FOTO: FREEPIK