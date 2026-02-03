terça-feira, fevereiro 3, 2026
Empresa de São José dos Campos lança tênis em collab com a Diadora

PONTZ assina parceria inédita e lança tênis casual esportivo; no Brasil, a marca italiana é licenciada pelo Grupo Oscar

Lançado originalmente em 1980, um dos tênis mais icônicos da Diadora ganha uma nova versão, fruto de uma parceria inédita com a PONTZ, empresa sediada em São José dos Campos (SP). Em edição limitada, o modelo resgata o DNA esportivo da marca italiana, licenciada no Brasil pelo Grupo Oscar.

É um projeto especial, uma iniciativa pioneira, pois nunca fizemos nada parecido com uma empresa desse segmento. Pensamos no modelo, em como aplicar a essência da PONTZ e combinar isso com a história e a tradição da Diadora. Estamos muito felizes com o resultado e a parceria”, disse Thiago Tavares, gerente de produtos da Diadora

Renato Souza, líder da PONTZ, ressalta que o lançamento não tem objetivos comerciais, mas o propósito de fortalecer a cultura da empresa, que atua em todo o país e conta atualmente com cerca de 350 colaboradores. A parceria também celebra o encerramento da fase de estruturação da empresa e a nova fase de crescimento, além dos ótimos resultados alcançados no último ano no mercado de consórcios, cotas contempladas e seguros.  

Nossa expectativa é que o mercado conheça cada vez mais o sistema de consórcio e cotas contempladas, além do maior interesse da população em preservação de vida e bens, por meio dos seguros. Para a PONTZ, 2026 será um ano especial. Sentimos que a nossa árvore está com raízes muito fortes. O momento é de cultivar e crescer”, afirmou Souza.

Collab

Collab. O tênis da Diadora que leva a assinatura da PONTZ é produzido no Brasil, mas mantém a identidade e a releitura de modelos clássicos da coleção internacional. Ícone da marca desde seu lançamento, o modelo segue em linha graças à versatilidade, transitando de looks mais despojados a composições mais sofisticadas.

Tênis da Diadora em collab com a PONTZ é um modelo icônico do casual esportivo. Foto: divulgação
Diadora

Com toque macio, é estruturado com espuma, para oferecer conforto, e a palmilha foi desenvolvida com densidade mais alta para o uso prolongado. O solado de borracha garante maior aderência e durabilidade. “O tênis apresenta texturas que reforçam um visual mais refinado. Ele foi pensado para acompanhar o dia inteiro, com foco absoluto no conforto”, finalizou Tavares.

A edição do tênis da Diadora em collab com a PONTZ é uma edição limitada aos funcionários e parceiros.

PONTZ

A PONTZ é uma empresa brasileira que atua no mercado de consórcios, cotas contempladas e seguros gerais. Com atuação nacional e mais de 350 colaboradores e consultores certificados pela ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio), a empresa consolidou-se como referência em ética, inovação e cuidado com as pessoas.

Comprometida com a comunidade, é patrocinadora master do São José Esporte Clube (futebol masculino) e do PONTZ São José Basketball (basquete feminino), ambos em todas as categorias de base. Também patrocina uma promessa do esporte olímpico BMX, a jovem atleta Dani Damásio, que acumula títulos no Brasil e no exterior.  

Renato Souza, da PONTZ, e Thiago Tavares, da Diadora. Foto: divulgação
