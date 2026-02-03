Empresa de São José dos Campos lança tênis em collab com a Diadora

PONTZ assina parceria inédita e lança tênis casual esportivo; no Brasil, a marca italiana é licenciada pelo Grupo Oscar

Lançado originalmente em 1980, um dos tênis mais icônicos da Diadora ganha uma nova versão, fruto de uma parceria inédita com a PONTZ, empresa sediada em São José dos Campos (SP). Em edição limitada, o modelo resgata o DNA esportivo da marca italiana, licenciada no Brasil pelo Grupo Oscar.

“É um projeto especial, uma iniciativa pioneira, pois nunca fizemos nada parecido com uma empresa desse segmento. Pensamos no modelo, em como aplicar a essência da PONTZ e combinar isso com a história e a tradição da Diadora. Estamos muito felizes com o resultado e a parceria”, disse Thiago Tavares, gerente de produtos da Diadora.

Renato Souza, líder da PONTZ, ressalta que o lançamento não tem objetivos comerciais, mas o propósito de fortalecer a cultura da empresa, que atua em todo o país e conta atualmente com cerca de 350 colaboradores. A parceria também celebra o encerramento da fase de estruturação da empresa e a nova fase de crescimento, além dos ótimos resultados alcançados no último ano no mercado de consórcios, cotas contempladas e seguros.

“Nossa expectativa é que o mercado conheça cada vez mais o sistema de consórcio e cotas contempladas, além do maior interesse da população em preservação de vida e bens, por meio dos seguros. Para a PONTZ, 2026 será um ano especial. Sentimos que a nossa árvore está com raízes muito fortes. O momento é de cultivar e crescer”, afirmou Souza.

Collab

Collab. O tênis da Diadora que leva a assinatura da PONTZ é produzido no Brasil, mas mantém a identidade e a releitura de modelos clássicos da coleção internacional. Ícone da marca desde seu lançamento, o modelo segue em linha graças à versatilidade, transitando de looks mais despojados a composições mais sofisticadas.

Tênis da Diadora em collab com a PONTZ é um modelo icônico do casual esportivo. Foto: divulgação

Diadora

Com toque macio, é estruturado com espuma, para oferecer conforto, e a palmilha foi desenvolvida com densidade mais alta para o uso prolongado. O solado de borracha garante maior aderência e durabilidade. “O tênis apresenta texturas que reforçam um visual mais refinado. Ele foi pensado para acompanhar o dia inteiro, com foco absoluto no conforto”, finalizou Tavares.

A edição do tênis da Diadora em collab com a PONTZ é uma edição limitada aos funcionários e parceiros.

PONTZ

A PONTZ é uma empresa brasileira que atua no mercado de consórcios, cotas contempladas e seguros gerais. Com atuação nacional e mais de 350 colaboradores e consultores certificados pela ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio), a empresa consolidou-se como referência em ética, inovação e cuidado com as pessoas.

Comprometida com a comunidade, é patrocinadora master do São José Esporte Clube (futebol masculino) e do PONTZ São José Basketball (basquete feminino), ambos em todas as categorias de base. Também patrocina uma promessa do esporte olímpico BMX, a jovem atleta Dani Damásio, que acumula títulos no Brasil e no exterior.