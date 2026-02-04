Parada SP firma parceria inédita com o British Council para fortalecer as Paradas LGBT+ do Estado de São Paulo

Com apoio do British Council, Parada SP realiza encontro estadual com mais de 50 Paradas e leva cinema LGBT+ gratuito ao centro de São Paulo

A Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), organizadora da Parada SP, anuncia uma parceria inédita com o British Council para a realização do VI Encontro de Organizações de Paradas LGBT+ do Estado de São Paulo, que acontece de 20 a 22 de março, na capital paulista. A iniciativa é parte do Ano Cultural Brasil/Reino Unido 2025-26 e consolida-se como um dos principais momentos de articulação, formação e fortalecimento do movimento LGBT+ no estado, abrindo o calendário anual de ações que antecedem a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo.

A colaboração tem como objetivo promover o intercâmbio cultural e de conhecimentos entre Brasil e Reino Unido, conectando experiências internacionais de gestão, cultura e mobilização social às realidades das organizações brasileiras. O British Council participa em vários eixos de cooperação, que incluem colaborações artísticas e conexões com representantes britânicos de Paradas do Orgulho de cada um dos quatro países do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) a fim de incentivar a troca de perspectivas sobre o cenário do movimento LGBT+ entre os diferentes países. O encontro também busca fortalecer a rede de cooperação entre as Paradas do estado, criar sinergias para otimização de recursos humanos e financeiros e construir uma agenda comum de ação e resistência em defesa da democracia e dos direitos humanos.

O evento reunirá mais de 50 lideranças e coletivos de diversas regiões do estado para uma programação voltada à capacitação, troca de experiências e fortalecimento institucional, com foco em áreas estratégicas como gestão de eventos, segurança, captação de recursos, comunicação e articulação política. A iniciativa contará ainda com a presença de representantes de Paradas de outras capitais, abrangendo as cinco regiões do país, ampliando o diálogo e a integração nacional. A proposta reforça o papel das Paradas como expressões culturais, sociais e políticas fundamentais para a promoção da cidadania e dos direitos da população LGBT+.

“Este Encontro é um espaço essencial para fortalecer a nossa rede e preparar as organizações para atuarem com mais sustentabilidade, impacto e segurança. A parceria com o British Council amplia nossa visão, promove conexões internacionais e reforça o caráter cultural e transformador das Paradas”, afirma Nelson Matias Pereira, presidente da APOLGBT-SP.

“Essa é a celebração de uma longeva parceria com Parada SP e traduz o compromisso do British Council em promover diálogos que ampliem visões democráticas, fortaleçam redes globais de colaboração e estimulem práticas inovadoras que gerem impacto social positivo”, diz Rafael Ferraz, Head de Artes do British Council no Brasil.

Entre os destaques da programação está o Cinemão da Parada + Five Films For Freedom, ação cultural aberta ao público que levará exibições gratuitas de filmes com temática LGBT+ para o centro da cidade no dia 21 de março de 2026, promovendo a ocupação do espaço público por meio da arte e do cinema. A atividade simboliza o compromisso do projeto em dialogar não apenas com as organizações participantes, mas também com a comunidade, ampliando o acesso à cultura, estimulando o debate e celebrando a diversidade.

Além de produções nacionais, o Cinemão vai exibir os curtas-metragens selecionados no Five Films For Freedom, programa anual online do British Council em parceria com o BFI Flare: London LGBTQIA+ Film Festival, que celebra histórias de apoio às comunidades LGBTQIA+ em todo o mundo. A iniciativa destaca o poder da narrativa para promover compreensão e transformação, dar visibilidade a vozes e perspectivas diversas.

Mais do que um encontro pontual, a iniciativa representa uma oportunidade estratégica de consolidar a cooperação entre organizações, valorizar lideranças locais e deixar um legado duradouro para as Paradas do interior do estado. A parceria com o British Council reforça o posicionamento da Parada SP como referência internacional em mobilização social, cultura e direitos humanos, ampliando pontes entre o Brasil e o mundo.

Parada SP



A Parada SP, organizada pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo) é uma ONG, sem fins lucrativos, fundada em 1999. Detém a marca Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece desde 1997 na Avenida Paulista. Parte desses participantes fundou a Parada SP, que, desde então, cresceu com a ajuda de voluntários. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tornou-se a maior do mundo, amplificando as vozes da comunidade LGBT+ e possibilitando que a Parada SP realizasse outros eventos militantes.







British Council

O British Council é a organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Apoiamos a paz e a prosperidade construindo conexões, entendimento e confiança entre as pessoas no Reino Unido e em países do mundo todo. Fazemos isso por meio de nosso trabalho em Artes e Cultura, Educação e Língua Inglesa. Trabalhamos com pessoas em mais de 200 países e territórios e estamos presentes em mais de 100 países. No ano fiscal de 2024-25 atingimos 599 milhões de pessoas.

Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP)