Divisórias de Gesso para Sala: 10 inspirações para sua casa

As divisórias de gesso para sala são a solução perfeita para quem quer transformar um ambiente sem precisar quebrar tudo. Você já pensou em mudar completamente sua sala sem precisar de uma grande reforma? O gesso permite exatamente isso!

Crie espaços mais aconchegantes, modernos e até funcionais, tudo sem aquele caos de obras demoradas.

Mas talvez você esteja se perguntando: quais são as melhores opções? Como saber qual modelo combina com a sua casa? Veja essas inspirações maravilhosas para entender como essas divisórias podem deixar sua sala ainda mais bonita e prática. Vamos decorar?

1# Divisória de gesso vazada para sala

Sabe quando você quer dividir dois espaços, mas sem criar aquela sensação de ambiente fechado?

Procurar um gesseiro para criar as divisórias para salavazadas resolvem isso.

Elas são ótimas para delimitar a sala de estar da sala de jantar, por exemplo, mas sem impedir que a luz circule.

E não precisa ser um modelo básico, não! Você pode personalizar com nichos, desenhos geométricos ou até formatos mais orgânicos. Além de separar os ambientes, essa estrutura ainda vira um elemento decorativo por si só.

Já imaginou ter um espaço super charmoso sem precisar de móveis pesados?

2# Painel de gesso para TV

Se tem uma coisa que sempre dá um charme especial na sala é um painel de TV bem planejado. E se esse painel também servir como uma divisória? Melhor ainda!

O gesso permite criar estruturas sob medida, então dá para fazer nichos para guardar aparelhos eletrônicos, esconder fios e até embutir iluminação. Isso tudo deixa o ambiente mais limpo visualmente e com um toque de sofisticação.

Se a sua sala for pequena, essa opção é ainda mais interessante. Você não precisa de racks ou estantes volumosas, o que economiza espaço e deixa tudo mais organizado.

3# Divisória de gesso com nichos

Se tem algo que faz diferença na decoração, são os detalhes. E uma divisória de gesso com nichos embutidos é um daqueles elementos que unem o útil ao agradável.

Pensa só: além de dividir o ambiente, você ainda ganha prateleiras para colocar livros, vasos de plantas, quadros e outros itens decorativos. É uma ótima forma de personalizar o espaço e, ao mesmo tempo, ter uma solução prática para organização.

Se você gosta de ambientes modernos, pode apostar em um design com formatos assimétricos ou até combinar o gesso com madeira para dar mais aconchego ao espaço.

4# Molduras clássicas para um toque sofisticado

Quer um ar mais elegante na sua sala? Então as molduras no gesso podem ser a escolha perfeita! Esse estilo clássico nunca sai de moda e dá uma sensação de sofisticação sem exageros.

Funciona super bem em ambientes com uma decoração mais refinada, especialmente se combinado com tons neutros. Você pode incluir espelhos entre as molduras para dar mais amplitude ao ambiente.

Se a ideia for criar uma sala requintada, mas sem exageros, esse tipo de divisória vai te conquistar.

5# Divisórias de gesso para sala com vidro

Nem sempre dividir um espaço significa bloquear a passagem de luz. E é aí que entra a combinação do gesso com vidro. Esse tipo de divisória mantém a separação dos ambientes sem criar aquela sensação de clausura.

Imagine uma sala de estar separada da sala de jantar com uma estrutura de gesso e vidro jateado. Fica moderno, elegante e ainda mantém a claridade do ambiente.

Além disso, o vidro pode ser temperado para garantir mais segurança, principalmente em casas com crianças.

6# Biombo fixo de gesso

Você já pensou em usar um biombo para dividir ambientes? Mas ao invés de um modelo móvel, que tal uma estrutura fixa em gesso?

Essa opção dá um charme a mais para a sala, podendo ter recortes geométricos, arabescos ou até desenhos personalizados. Além de ser uma solução estilosa, ainda é super funcional, pois pode ser usada para delimitar espaços de forma sutil.

Se a sua ideia é criar um ambiente moderno e diferenciado, esse modelo pode ser perfeito para você!

7# Meia parede de gesso

A meia parede de gesso é aquela opção curinga para quem quer dividir ambientes sem perder totalmente a integração entre eles. Ela funciona muito bem para delimitar a sala de estar da cozinha americana, por exemplo.

O melhor é que dá para personalizar de várias formas:

Adicionar uma bancada de apoio, tornando-a funcional

Criar um nicho para colocar plantas ou decoração

Usar iluminação embutida para um efeito sofisticado

Se você quer uma solução simples, mas com um toque especial, essa opção é uma das mais interessantes.

8# Divisória com iluminação embutida

Agora, se a ideia é trazer mais charme e um efeito visual diferenciado, a iluminação embutida na divisória pode fazer toda a diferença.

O gesso permite embutir fitas de LED ou spots de luz, criando um ambiente mais acolhedor e moderno. Esse tipo de iluminação valoriza tanto a estrutura quanto o restante da decoração.

Dá para usar luz quente para um efeito mais aconchegante ou luz branca para um toque clean e sofisticado.

9# Formas curvas para um design exclusivo

Se você quer fugir do convencional, já pensou em uma divisória de gesso com formas curvas? Essa opção traz um ar futurista e moderno para o ambiente, deixando a sala com um design único.

O gesso permite moldagens personalizadas, então dá para criar formatos suaves que trazem movimento ao espaço. Se combinado com iluminação indireta, o efeito fica ainda mais incrível.

10# Divisória de gesso ripado

Por fim, uma tendência que está super em alta: o efeito ripado no gesso. Esse tipo de divisória cria textura e um visual super sofisticado.

Você pode combinar com madeira para um toque mais acolhedor ou deixar tudo no branco para um ar clean e moderno. Essa opção funciona muito bem para salas integradas, mantendo a separação de forma sutil, mas cheia de estilo.

Qual dessas inspirações combina mais com a sua casa?

As divisórias de gesso para sala são extremamente versáteis e permitem criar ambientes mais bonitos, aconchegantes e funcionais sem precisar de grandes reformas. Com tantas opções, qual delas faz mais sentido para o seu espaço?

Seja uma divisória vazada, um painel de TV ou uma meia parede, o mais importante é escolher um modelo que combine com o seu estilo de vida e deixe sua sala ainda mais confortável.

Agora me conta, qual dessas inspirações você já consegue imaginar na sua casa? Quer transformar sua sala com divisórias de gesso modernas e elegantes?

