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DiaTV transmite ao vivo a 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo no dia 7 de junho

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Parada SP, organizada pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo), renovou a parceria com a DiaTV em 2026 e anunciou que a emissora online será responsável pela transmissão ao vivo da 30ª edição do evento.

“São 30 anos ocupando as ruas com orgulho, resistência e celebração. A transmissão ao vivo fortalece esse movimento, expandindo fronteiras e permitindo que pessoas de todo o Brasil façam parte desse momento tão importante para a nossa comunidade.”, afirma Nelson Matias Pereira, presidente da APOLGBT-SP e sócio-fundador da Associação.

Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo acontece no dia 7 de junho, domingo, a partir das 10h, na Avenida Paulista, e contará com cobertura ao vivo pela emissora, ampliando o alcance da celebração e conectando o evento a públicos de todo o Brasil.

Parada SP

A Parada SP, organizada pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo) é uma ONG, sem fins lucrativos, fundada em 1999. Detém a marca Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece desde 1997 na Avenida Paulista. Parte desses participantes fundou a Parada SP, que, desde então, cresceu com a ajuda de voluntários. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tornou-se a maior do mundo, amplificando as vozes da comunidade LGBT+ e possibilitando que a Parada SP realizasse outros eventos militantes.

APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo)

Foto: Acervo DiaTv
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