Academias  que usam dados podem aumentar a retenção de alunos em até 30%

Em um setor onde até 50% dos pequenos negócios não sobrevivem após cinco anos, gestão orientada por dados melhora assertividade nas vendas, reduz cancelamentos e transforma a performance das academias

Em um mercado cada vez mais competitivo, a capacidade de tomar decisões rápidas e assertivas deixou de ser um diferencial e passou a ser essencial para academias que buscam crescer de forma sustentável. No Brasil, onde a taxa de evasão pode ultrapassar 30% ao ano, o uso estratégico de dados vem se consolidando como um dos principais caminhos para melhorar resultados.

Além disso, o desafio vai além da retenção: dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas indicam que cerca de 50% dos pequenos negócios não sobrevivem após cinco anos — cenário que reforça a importância de uma gestão mais estruturada e orientada por informações concretas.

É nesse contexto que o EVO Insights, solução de inteligência de dados, se destaca ao transformar dados operacionais em informações claras, acionáveis e estratégicas.

Na prática, o uso inteligente de dados pode mudar significativamente a performance de uma academia. Entre os principais impactos, destacam-se:

1. Aumento da retenção de alunos

Com acesso a indicadores em tempo real e à análise do comportamento dos alunos, gestores conseguem antecipar riscos de cancelamento e agir de forma preventiva, elevando a retenção em até 30%.

2. Mais eficiência nas vendas

A análise de dados permite identificar padrões de compra, perfis de alunos e oportunidades comerciais, tornando as estratégias de venda mais assertivas e aumentando a conversão.

3. Gestão mais estratégica e menos intuitiva

Ao cruzar informações de diferentes áreas da operação, é possível identificar gargalos, otimizar processos e tomar decisões com mais segurança — substituindo o “achismo” por inteligência de dados.

Com esse tipo de solução o gestor passa a entender profundamente o seu negócio: quem é o seu cliente, como ele se comporta, quando tende a cancelar, quais ofertas convertem mais e onde estão as principais oportunidades de crescimento. Mais do que olhar números isolados, a academia passa a planejar com base em dados reais — com mais previsibilidade, controle e segurança nas decisões.

“Hoje, não é mais possível gerir uma academia com base apenas na percepção. A plataforma ABC EVO nasceu com esse olhar: transformar dados em decisões mais inteligentes. Não paramos de investir para que nossos clientes tenham cada vez mais clareza sobre o negócio e consigam crescer de forma consistente”, afirma Paulo Akiau.

Mais do que organizar números, a solução da EVO 99008-8686transforma a forma como as academias operam — trazendo mais previsibilidade, eficiência e competitividade para um setor em constante evolução.

ABC EVO



Plataforma líder de gestão para academias e estúdios na América Latina, atendendo 9.000 operadores em 19 países, incluindo 95% das redes de academias e as marcas mais importantes do Brasil. É a que também mais cresce no segmento, tendo superado a marca de 6 milhões de alunos ativos cadastrados em 2024. Mais informações: evo.w12.com.br.