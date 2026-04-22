quarta-feira, abril 22, 2026
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Educação

Formação GRATUITA em audiovisual para professores e servidores das redes municipais e estadual de educação de SP!

Redação , , ,

Abertas de 01 a 20 de abril as inscrições de professores e servidores das redes municipais e estadual de educação de São Paulo para a formação gratuita em audiovisual do Minuto Escola.

Com foco em edição de vídeo, a formação oferece vagas gratuitas para professores e demais profissionais das redes estadual e municipais de educação de São Paulo. A certificação é reconhecida pela EFAPE – Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo e as inscrições vão de 01/04 a 20/04.

Utilizar o audiovisual em sala de aula, da mesma forma como se usa tesoura e cola: esse é o mote principal do Minuto Escola, que já formou mais de 4.500 alunos de 19 estados da federação. O projeto recorre ao formato Minuto para transformar educadores em mediadores de conhecimento, através da produção de vídeos pela própria comunidade escolar e da reconfiguração da sala de aula em um espaço de expressão e pluralidade.

“Nossa estratégia no Minuto Escola é a de concentrar a abordagem na característica seminal e estrutural da linguagem do audiovisual: a montagem e a edição, a passagem de um plano para outro, a transição de uma unidade de tempo e espaço para outra. Entender a dinâmica da montagem no audiovisual é tão importante quanto entender como se estrutura uma frase na língua portuguesa: sujeito, predicado e verbo.” afirma Marcelo, criador e coordenador pedagógico do Minuto Escola.

“Hoje em dia, é comum ouvir a frase: ‘todo mundo faz vídeos’. O mais correto, porém, seria dizer que todo mundo capta imagens, já que em 95% dos vídeos publicados em redes sociais não há corte, não há o exercício da montagem”, complementa.

Muito além dos likes, um novo mapa afetivo dentro da sala de aula:

O Minuto Escola desmistifica o uso do audiovisual e estimula a produção de vídeos como ferramenta pedagógica capaz de propor novas relações de aprendizagem, configurando, assim, um novo mapa afetivo dentro da sala de aula. O audiovisual gera empatia direta nos estudantes, propondo uma linguagem em que eles já são parcialmente alfabetizados; inverte a relação de poder do saber entre professores e estudantes, já que dos botõezinhos os estudantes geralmente entendem mais; exercita o fazer coletivo, excelente para o confronto e a acomodação das ideias e dos egos; estimula os diferentes tipos de inteligências dos alunos: o tímido desenha o storyboard, o organizado e “CDF” vira o produtor, os expansivos atuam, o observador e meticuloso assume a câmera, o bagunceiro será o diretor; potencializa o uso do celular, transformando-o num poderoso instrumento de descoberta de novos conhecimentos e sentidos e, além disso, qualifica as relações online: muito além dos likes, a produção dos vídeos-minutos envolve corpos em movimento, suor e dinâmicas coletivas complexas.

A relação de turmas abertas, assim como o formulário de inscrição, estará disponível no site do projeto: https://www.minutoescola.com.br/

O projeto também conta com um site de acervo, contendo exercícios de vídeo realizados por cursistas ao longo das edições: www.videonaescola.com.br

O Minuto Escola 2026 conta com patrocínio da NTS – Nova Transportadora do Sudeste, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Curso Minuto Escola 2026

Público: Professores e demais profissionais das redes estadual e municipais de educação de São Paulo.

Formato: 100% online

Carga horária: 40 horas

Inscrições: de 01/04/2026  até 20/04/2026 pelo site: https://www.minutoescola.com.br/

Gratuito

Contato, dúvidas e parcerias institucionais: barbara@festivalminuto.com.br

Foto: frame do vídeo Tricky Motion, realizado pela professora Glauce Castor de Medeiros.
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