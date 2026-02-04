Coop lança fim de semana de grandes ofertas

Iniciativa abrange todas as categorias e oferece condições especiais de pagamento

Oferecer muito mais do que ofertas e valorizar a jornada e a experiência de compra de cooperados e clientes é a proposta do Dia Coop, que acontece neste fim de semana, nos dias 7 e 8 de fevereiro, em todas as lojas de varejo alimentar (supermercados) e nas drogarias da rede Coop.

De acordo com Vanessa Siqueira Gonçalves, gerente de Marketing, Comunicação e CRM, todas as ações e ativações previstas nas lojas têm como objetivo apresentar aos cooperados e clientes tudo o que a cooperativa tem e faz de melhor. O Dia Coop marca o primeiro grande evento do novo posicionamento da marca, que resgata o cerne do cooperativismo: Coop é cooperativa, ativa a Coop em você!

Dia Coop

“A partir de agora, realizaremos o Dia Coop sempre no primeiro fim de semana do mês. Queremos que o abastecimento do início do mês seja feito aqui na Coop”, afirma o diretor-geral Celso Furtado.

Até sexta-feira, haverá um esquenta com algumas ofertas. No sábado (7/2), estão previstas ações diferenciadas em algumas unidades, como café da manhã de boas-vindas; churrascada no estacionamento da loja da Avenida Industrial, 2001, em Santo André; degustação dos sorvetes Bacio Di Latte em lojas de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Sorocaba; além de espaço de recreação infantil, entre outras atrações.

No supermercado, as ofertas contemplarão diversos itens da cesta básica, incluindo produtos de açougue, ovos, laticínios, sucos, margarina, café, arroz, feijão, biscoitos, massas, sabão em pó, detergente, itens de higiene pessoal e fraldas descartáveis. Já na drogaria, o destaque será para vitaminas e produtos dermocosméticos, como hidratantes e protetores solares.

“Nos totens promocionais de nossas lojas também haverá uma oferta arrasadora envolvendo itens de perecíveis, mercearia, não alimentos e drogaria”, completa Vanessa Gonçalves.

Todas as compras poderão ser parceladas em até seis vezes sem juros no Cartão Coop e em até quatro vezes nas demais bandeiras. Haverá ainda ofertas exclusivas para pagamento com o Cartão Coop, com descontos que variam de 10% a 21%. Durante o fim de semana, o vale-gás contará com desconto adicional de R$ 15,00.

Para quem optar pelo e-commerce, a Coop preparou cupons de desconto, ofertas exclusivas e uma intensa comunicação nas redes sociais, além de chamadas no site, aplicativo e envio de push notifications.

Sobre: Com 71 anos de história, cerca de 6 mil colaboradores e 1,6 milhão de matrículas ativas, a Coop possui 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

