Coletiva de apresentação de Jorge Castilho como novo técnico do São José EC

O técnico Jorge Castilho se apresentou na manhã desta terca-feira (27/01),às 9h, no estádio Martins Pereira, o CEO do São José Bruno Cazarine e o executivo de futebol Sidiclei Menezes fizeram a apresentação oficial do treinador durante entrevista coletiva com a imprensa.

Jorge Castilho acompanhado do auxiliar técnico Fabiano Braz, Castilho conheceu a estrutura do clube, após gravar uma entrevista para a TV Águia FulltBet foi apresentado aos demais profissionais da comissão técnica da Águia.

A tarde, antes do embarque para o CT, a diretoria apresentou o novo treinador ao elenco. Castilho cumprimentou os atletas e destacou sua confiança no grupo para uma reação dentro do Campeonato Paulista da série A2, a partir da próxima quarta-feira (28/01), na partida diante do São Bento, em Sorocaba.

No CT da Águia, Castilho promoveu um treino em campo reduzido com todos os jogadores disponíveis.

Executivo de futebol Sidiclei Menezes,técnico Jorge Castilho e CEO do São José Bruno Cazarine-Foto: Rodolfo Moreira
