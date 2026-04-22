Colégio Poliedro leva programação especial ao aniversário do Parque Vicentina Aranha

Atividades gratuitas apostam em experiências sensoriais e brincadeiras ao ar livre voltadas às crianças

O Colégio Poliedro estará presente, entre os dias 24 e 26 de abril, nas comemorações de aniversário do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, com uma programação dedicada ao público infantil. A ação marca o lançamento da Educação Infantil da instituição e contará com atividades gratuitas como contação de histórias, pintura facial e um parque sensorial de bambu.

“Participar de um momento tão simbólico para a cidade reforça nosso compromisso com uma educação que vai além da sala de aula. Queremos proporcionar experiências que estimulem a curiosidade e o desenvolvimento das crianças desde os primeiros anos. Essa iniciativa também marca o lançamento da nossa Educação Infantil”, afirma Andrea Godinho, coordenadora geral do Colégio Poliedro de São José dos Campos.

Parque Vicentina Aranha

A programação começa na sexta-feira (24), com uma ação de fotos antes do Cinema ao Ar Livre, das 16h às 18h30, destinada às primeiras 300 pessoas presentes. O filme está programado para 19h.

No sábado (25) e domingo (26), o público poderá participar de diferentes atividades ao longo do dia. Entre os destaques está o Espaço Brincar e Conviver, com um parque sensorial de bambu, que convida as crianças a atravessarem túneis, explorarem estruturas e interagirem com elementos naturais, estimulando movimento e criatividade.

Já o Espaço Imaginar e Investigar recebe oficinas de contação de histórias conduzidas pelo Projeto Casa Colorida, idealizado por Maria Kubrusly, combinando narrativa, música e expressão artística. A programação inclui ainda pintura de rosto para as crianças.

O evento contará com uma programação completa, cujos detalhes de horários e atividades podem ser consultados a seguir.

24/04 | Sexta-Feira | Foto instantânea no Cinema a Céu Aberto

Horário: das 16h às 18h30 (antes do início do filme, que será às 19h);

Público: primeiros 300 participantes.

Os primeiros 300 participantes poderão tirar uma foto e receber a impressão instantânea — uma lembrança única antes da exibição do filme Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes.

25 e 26/04 | Sábado e Domingo | Espaços interativos para crianças e famílias

Espaço Brincar e Conviver - Parque Sensorial de Bambu

Um convite para atravessar túneis, subir pirâmides e explorar o movimento e os sons da natureza.

Sábado: das 09h às 18h;

Domingo: das 09h às 12h.

Espaço Imaginar e Investigar – Espetáculo de Histórias

Um espaço para ouvir, criar e descobrir novas histórias.

Aqui, a imaginação ganha forma, as palavras despertam curiosidade e cada narrativa convida a explorar o mundo com novos olhos.

Maria Kubrusly conta, toca e canta histórias com encantamento, beleza e um olhar sensível para a infância.

Sessões:

Sábado: 10h | 11h30 | 14h30 | 16h;

Domingo: 10h | 11h30;

Duração: 45 minutos.

Espaço Entre Pincéis e Cores - Pintura Facial

Um convite que envolve cor e imaginação.

Na pintura facial, cada traço dá vida a personagens, formas e novas possibilidades de brincar.

Sábado: das 10h às 12h | das 14h30 às 16h30;

Domingo: das 10h às 12h.

A participação nas atividades de contação de histórias e na pintura facial será realizada mediante cadastro no local, no dia do evento.

Colégio Poliedro

Com Escolas Próprias em São José dos Campos, São Paulo e Campinas, o Colégio Poliedro já beneficiou mais de 20 mil estudantes ao oferecer uma educação integral que vai muito além da sala de aula. Fundamentado em uma metodologia de excelência, baseada na formação acadêmica e humana, no apoio pedagógico e na tecnologia, o Poliedro desenvolve o aprendizado para a vida toda, potencializando competências e formando cidadãos atuantes que farão a diferença na construção de um mundo melhor. Para mais informações, acesse o site .