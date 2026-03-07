Classic physique pro retorna ao Arnold Sports FestivalSouth America em 2026

O evento, que tem o campeonato de fisiculturismo como um dos destaques, será realizado entre os dias 24 e 26 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP)

A categoria classic physique, uma das divisões mais representativas da essência histórica do fisiculturismo, volta a integrar oficialmente as competições profissionais do Arnold Sports Festival South America em 2026, organizadas agora pela Savaget Goup. As disputas serão realizadas entre os dias 24 e 26 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Criada em 2016, a classic physique foi desenvolvida com o objetivo de resgatar a estética dos fisiculturistas das décadas de 1970 e 1980, período que teve como principal referência na modalidade, nomes como Arnold Schwarzenegger. A categoria é dominada por competidores que apresentam mais definição muscular do que na men’s physique, sem atingir o volume extremo das categorias avançadas, priorizando equilíbrio, simetria e proporção corporal.

Os atletas da classic physique também são avaliados pela capacidade de executar poses clássicas, elemento central da divisão, e por aspectos como beleza física, qualidade da pele, apresentação, confiança e atitude no palco. Atualmente, a categoria ocupa posição de destaque no cenário internacional do fisiculturismo, impulsionada por atletas como o brasileiro Ramon Dino, campeão mundial e um dos principais nomes do circuito profissional.

Esse crescimento global contribuiu diretamente para o retorno da categoria à divisão pro do Arnold Sports Festival South America, o que não ocorria desde 2024, quando Fábio Junio conquistou o título. Segundo Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Group, a decisão de trazer a classic physique de volta ao palco profissional acompanha a evolução do esporte e o interesse do público. “É uma categoria que ganhou enorme relevância nos últimos anos, e no Brasil é bastante festejada por conta do Ramon Dino. O retorno ao nosso evento vai de encontro a essa demanda de cenário e, claro, de torcida”, diz ela.

De olho no pro card

Na divisão amadora, ainda sob comando da Musclecontest, que dá direito ao cobiçado pro card, a expectativa também é elevada devido à importância da categoria, que é apontada como a mais aguardada. De acordo com Kleber Caramello, árbitro pro e diretor da Musclecontest, as disputas prometem alto nível técnico e grande volume de participantes ao longo dos três dias de evento. “A lista definitiva de participantes da competição desse ano, como um todo, ainda é uma incógnita. Ela só é confirmada a uma semana das disputas. A expectativa, porém, é de cerca de mil atletas inscritos”, diz ele. “Também devemos ter estrangeiros fortes, que estão se preparando muito bem, garantindo bons embates com os brasileiros”.

Ainda que a lista de participantes esteja aberta, nomes como Livinho, Eduardo Falcão, campeão amador da classic physique na edição passada, Marcelo de Jesus (Blade) e Lucas Rambo devem estar presentes. O Arnold Sports Festival South America é a edição continental do Arnold Classic Ohio, criado por Arnold Schwarzenegger. Desde 2019 é realizado pela Musclecontest, em parceria com a Savaget Group.

Em 2025, a competição reuniu mais de mil atletas amadores. Maiara Rotta venceu na fit model, enquanto Talita Santos conquistou o título na figure. A women’s physique teve Emanuele Silveira como campeã, e a bikini foi vencida por Brenda Iracema. Na wellness, o título ficou com Jessica Oliveira. Entre os homens, Leonardo Barbosa foi o campeão da bodybuilder (open), Eduardo Falcão venceu a classic physique e Arthur Pontes levou o título da men’s physique.

Arnold Sports Festival South America 2026

Data: 24, 25 e 26 de abril

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo (SP)

Horários: entre 10h e 20h (sexta e sábado), entre 10h e 18h (domingo)

