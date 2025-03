Churrasco Majestade Brasilidades 6ª edição: A maior de todos os tempos

O evento premium de assadores renomados do Brasil chega maior e mais surpreendente em 2025_

O Churrasco Majestade Brasilidades chega à sua 6ª edição consagrado como um dos maiores e mais aguardados eventos gastronômicos da região. Após cinco edições que fizeram história, o evento retorna ainda maior e mais surpreendente no dia 26 de julho, no Palácio Sunset, em São José dos Campos, reunindo o melhor da gastronomia de alto padrão e entretenimento para um público selecionado.

Com crescimento a cada edição, o evento expande sua capacidade para 2.500 pessoas, um salto significativo em relação à 5ª edição, que reuniu 1.600 convidados.

A essência do Churrasco Majestade Brasilidades está na sua proposta premium all inclusive, oferecendo seis horas de open food e open bar. A gastronomia de alto padrão contará com mais de 20 estações de carne, com cortes nobres e preparações assinadas por assadores renomados do Brasil. Entre as opções, os convidados poderão degustar:

– Wagyu

– ⁠Chorizo

– Sanduíches de cupim

– Brisket

– Chicken lollipop

– Linguiça texana

– Hambúrguer de Angus

– Pork belly

– ⁠Costelinhas, entre muitas outras delícias.

Além das carnes premium, o evento contará com doces finos e uma seleção exclusiva de drinks e bebidas de alta qualidade, garantindo uma experiência completa.

A 6ª edição do Churrasco Majestade Brasilidades inova ainda mais ao oferecer três palcos temáticos, garantindo uma experiência musical para todos os gostos. O evento trará o melhor do Sertanejo, Rock e Brasilidades, com mais de sete atrações. Como já é tradição, o público pode esperar surpresas ao longo do evento.

Data: 26 de julho de 2025

Local: Palácio Sunset, São José dos Campos

Público: 2.500 pessoas – evento exclusivo e selecionado

Duração: 6 horas de open food & open bar

Música: Sertanejo, Rock, MPB, Samba, Country e Brasilidades

Ingressos: https://churrascomajestade.com.br/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabgwYXEHU1Ul0PRWyg5akuzjuN0W0cLdB8VOW4ymgEHm8ochcyflmTSbDE_aem_JQilO0Dj-U-EmaJgQMyk5Q