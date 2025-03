Exposição Imersiva “Van Gogh & Impressionistas” estreia no CenterVale Shopping neste sábado (29)

São José dos Campos é a primeira cidade do Vale do Paraíba a receber o evento

A exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas, evento que já encantou mais de 800 mil pessoas pelo Brasil, chega pela primeira vez a São José dos Campos, trazendo uma experiência única de arte e tecnologia ao CenterVale Shopping.

A estreia acontece no dia 29 de março e terá uma curta temporada no centro de compras, com horários, das 10h às 21h, e domingos das 12h às 20h. Os valores variam de R$ 35,00 a R$ 95,00.

A exposição imersiva é um espetáculo à parte, onde os visitantes são convidados a uma viagem emocionante e imersiva pelo universo do pintor holandês Vincent Van Gogh, além de obras de outros grandes artistas impressionistas e pós-impressionistas, como Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

O espetáculo será montado em um espaço de aproximadamente 1.000 m² no edifício garagem do shopping e conta com superprojeções em 360º pelas paredes do espaço, piso e cubo, transformando os quadros mais conhecidos do pintor, como A Noite Estrelada, Quarto em Arles e Girassóis, em uma experiência sensorial única.

A exposição também é acompanhada de uma trilha sonora especial, que inclui grandes clássicos da música universal, criando um ambiente ainda mais envolvente para o público.

O espaço do evento ainda conta com labirinto instagramável, instalações luminosas e artísticas interativas sobre a vida do pintor holadês, atelier imersivo com videografismo de última geração para criar movimentos e efeitos nas obras e uma loja de souvenirs.

A gerente de marketing do CenterVale Shopping, Fernanda Studart, expressa sua satisfação: “É maravilhoso poder receber em nossa cidade uma exposição tão significativa. Esta é uma oportunidade única para o público de São José vivenciar uma experiência imersiva e transformadora, que une a genialidade de grandes nomes da arte do período do Pós-Impressionismo e Impressionismo com um toque de tecnologia. Ficamos felizes em proporcionar essa experiência, que vai permitir que todos tenham um contato profundo com a arte”.

“Poder trazer Van Gogh & Impressionistas a São José dos Campos, primeira cidade do Vale do Paraíba a receber uma experiência imersiva dessa magnitude, é uma grande felicidade para nós. Estamos preparando um espetáculo muito especial!”, diz o idealizador do evento e CEO da produtora Lightland, Davi Telles.

Os ingressos para a exposição estão à venda online e podem ser adquiridos no site oficial do evento: www.vangogheimpressionistas.com.br.

Van Gogh & Impressionistas

Data: Estreia dia 29 de março

Horários:

● Terça a sábado: 10h às 22h (última entrada às 21h)

● Domingos e feriados: 12h às 21h (última entrada às 20h)

Ingressos:

● Terça a sexta (diurno): R$70 inteira / R$35 meia-entrada

● Terça a sexta (noturno): R$80 inteira / R$40 meia-entrada

● Finais de semana e feriados: R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada

● Gratuito para crianças até 4 anos

Local: CenterVale Shopping – Subsolo do Edifício Garagem, próximo à portaria G

(Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos – SP)

Para mais informações e compra de ingressos:

www.vangogheimpressionistas.com.br