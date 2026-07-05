BINDER conquista Prêmio FETPESP por campanha sobre a frota de ônibus 100% elétricos de São José dos Campos

A agência Binder é uma das vencedoras do Prêmio FETPESP de Comunicação, promovido pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo. A agência foi premiada pelo desenvolvimento da campanha publicitária de divulgação da frota de transporte público 100% elétrica operada pela Prefeitura de São José dos Campos. O prêmio foi entregue no último dia 25 de junho, durante cerimônia, no Museu Solar Fabio Prado.

Prêmio FETPESP

O Prêmio FETPESP é uma das principais iniciativas do setor, voltada a reconhecer trabalhos de excelência que colocam em evidência o transporte coletivo e a mobilidade urbana. A premiação busca valorizar a produção de conteúdos de alta qualidade em categorias como Jornalismo, Estudante, Podcast, Internet e Institucional – categoria na qual a Binder foi reconhecida.

Ônibus 100% elétricos de São José dos Campos

A campanha premiada teve como principal desafio apresentar à população os benefícios da nova frota de ônibus 100% elétrica de São José dos Campos – referência nacional ao iniciar a implantação da frota de ônibus totalmente elétrica, iniciativa que alia inovação, sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Igor Binder, COO da agência

“Falar sobre mobilidade urbana sustentável é falar sobre o futuro das nossas cidades. Receber o reconhecimento do Prêmio FETPESP nos mostra que conseguimos unir criatividade e propósito para engajar a população nessa importante iniciativa de mobilidade sustentável promovida pela Prefeitura de São José dos Campos”, destaca Igor Binder, COO da agência.

Como peça central da campanha, a Binder criou o filme “Silêncio“, que destaca um dos principais atributos dos novos ônibus elétricos: a ausência de ruído. A narrativa parte da premissa de que o futuro nem sempre chega com barulho: às vezes, chega em silêncio. É nesse silêncio que os novos ônibus passaram a circular pelas ruas da cidade, sem emissão de poluentes, sem poluição sonora e com mais respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas.

Lucan Vinicius, Diretor de Publicidade e Marketing da Prefeitura de São José dos Campos

“Mais do que divulgar uma nova frota de ônibus, nosso desafio era comunicar uma mudança de paradigma na mobilidade urbana. Quando uma política pública inovadora é traduzida em uma comunicação criativa, sensível e acessível, ela passa a ser compreendida e valorizada pelas pessoas. Esse reconhecimento mostra que São José dos Campos tem se destacado não apenas pelas entregas que realiza, mas também pela forma como comunica essas entregas à população”, observa Lucan Vinicius, Diretor de Publicidade e Marketing da Prefeitura de São José dos Campos

O reconhecimento consolida a expertise da Binder na criação de campanhas para o setor público que não apenas informam, mas também geram valor social, promovem a conscientização coletiva e aproximam a população de iniciativas capazes de transformar positivamente a vida nas cidades.

O filme pode ser visto nesse link (clique aqui)

FICHA TÉCNICA

Cliente: Prefeitura de São José dos Campos

Aprovação: Lucan Vinicius e Sandro Mendes

CEO: Glaucio Binder

COO: Igor Binder

Atendimento: Daniel Timm

VP de Planejamento: Lucas Daibert

Planejamento: Rodrigo Salles

VP de Criação: Marcos Apostolo

Direção de Criação: Leandro Euzébio

Direção de Arte: Camila Veloso

Redação: Alex Bittencourt e Leandro Euzébio

RTVC: Gabriella Cardoso e Nathália de Freitas

Mídia: Tatiana Musto

Produtora do Filme: Maori Filmes

Diretor: Thiago Artmonte

Produtora de Áudio: Ellos

Sobre a Binder

Fundada em 2001, a Binder conta com 142 colaboradores, distribuídos em todas as regiões do Brasil. Com escritórios no Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Salvador, o portfólio de clientes inclui Banco Central, Braskem, Caixa Econômica Federal, Secom Digital, Embratur, Chevrolet, Geotab, Inmetro, Nio, Óticas do Povo, Sesc/Senac RJ, Serpro, Texaco Lubrificantes, Unimed-Ferj, Governo da Bahia, além da Prefeitura do Rio de Janeiro e de São José dos Campos. Considerada, há 13 anos, uma das melhores agências para se trabalhar no Brasil, segundo o Great Place To Work.