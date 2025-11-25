Banco de Sangue de São José dos Campos comemora Dia do Doador com instalações ampliadas e aumento nas doações

O Banco de Sangue de São José dos Campos vai celebrar o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, em 25/11, com as instalações ampliadas e melhorias estruturais para oferecer mais conforto e agilidade no atendimento aos doadores.

As obras representam um aumento no número de cadeiras da sala de coleta, de 10 para 13, além da ampliação da sala de espera e da recepção, aumento da área dos banheiros e reorganização do fluxo de atendimento para otimizar a jornada do doador.

“Dia D do Doador – O futuro de alguém Pulsa em você”

Neste ano, a campanha tem como tema “Dia D do Doador – O futuro de alguém Pulsa em você”, e coincide com um ano da ampliação do horário de funcionamento da unidade. O atendimento, que antes ocorria das 7h às 12h30, passou para das 7h às 16h, o que contribuiu para um aumento de 8,5% no número de doadores no período.

Segundo o diretor médico do Banco de Sangue, Dr. Marcelo Romanelli, é muito importante que a população programe suas doações para antes do Natal. “Sempre registamos queda no comparecimento de doadores no final de ano e precisamos de todos para garantir o atendimento aos pacientes que precisam de transfusão”.

No dia 25/11, o Banco de Sangue disponibilizará 200 senhas por ordem de chegada para o atendimento aos doadores. Os doadores mais frequentes serão homenageados pelas Câmaras Municipais de São José dos Campos (25/11, às 16h30) e Jacareí (26/11, às 9h).

Requisitos para doar sangue:

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ter ocorrido até os 60 anos)

Pesar no mínimo 50 kg

Apresentar documento oficial com foto

Dormir ao menos 6 horas na noite anterior

Não estar em jejum (evitar alimentos gordurosos e derivados do leite).

Para doações no período da tarde, recomenda-se aguardar duas horas após o almoço, com refeições leves, como arroz, feijão, grelhados e saladas.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na Rua Antônio Saes, 425, Centro – São José dos Campos. Mais informações e orientações pelo WhatsApp (12) 98136-0011.

Banco de Sangue de São José dos Campos

O Banco de Sangue de São José dos Campos atende hospitais da região, como o Hospital Municipal, o Hospital Regional e as Santas Casas de São José, Jacareí e Pindamonhangaba. A instituição integra o Grupo Pulsa, a maior rede de bancos de sangue da América Latina, e realiza em média 3.500 transfusões mensais.