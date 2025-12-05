Avatar Sports lança calendário das primeiras provas de 2026 em São José dos Campos

Inscrições para a 7ª Meia Maratona já estão abertas; primeira prova acontece no Dia Internacional da Mulher (8/3)

A Avatar Sports divulgou as primeiras datas do calendário de corridas de rua de 2026 em São José dos Campos, após o sucesso dos eventos realizados em 2025. Entre os destaques, a 7ª Meia Maratona de São José, marcada para 28 de junho, já está com inscrições abertas no site meiamaratonadesaojose.com.br.

Provas confirmadas para 2026 em São José dos Campos

* 08/03 – Circuito Oscar Fila 25/26 – 3ª Etapa

* 28/06 – 7ª Meia Maratona de São José

* 20/09 – Maratona de São José

7ª Meia Maratona de São José

A Meia Maratona contará com percurso de 21,097 km, além das distâncias de 10 km, 5 km e caminhada de 5 km.

O anúncio reforça a consolidação de São José dos Campos como um importante polo de eventos esportivos. Em 2025, a estreia da Maratona de São José reuniu 4 mil corredores e já projeta crescimento para 2026, ampliando o impacto esportivo e turístico no município.

“Estamos muito felizes com a recepção dos corredores em 2025 e animados para ampliar ainda mais a participação em 2026. Nosso compromisso é entregar eventos de qualidade, que incentivem saúde, integração e o fortalecimento do esporte em São José dos Campos”, destaca Sylvio Bitencourt, diretor de eventos da Avatar Sports.

Avatar Sports

A Avatar Sports é uma empresa especializada na organização de provas de rua e eventos esportivos de grande porte, atuando com foco em qualidade, segurança e experiência do atleta. Com calendário anual diversificado e crescente número de participantes, a empresa se consolida como referência no setor e parceira estratégica para cidades que valorizam o esporte como ferramenta de bem-estar e desenvolvimento.