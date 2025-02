Aquariana Sandy deve estrear novas atividades este ano

Artista deve comandar um programa em 2025, reforçando a energia aquariana, marcada pela criatividade e inovação

Depois de um tempo longe dos holofotes, a cantora Sandy interromperá seu período sabático para apresentar o novo programa “Nesse Canto Eu Conto”. A atração será exibida no Multishow e no Globoplay neste ano, e contará com a participação de cinco cantoras convidadas: Ana Castela, Ivete Sangalo, Liniker, Paula Toller e Vanessa da Mata.

O novo programa da artista estreia em 2025, mas ainda não tem uma data confirmada. Em uma publicação nas redes sociais, Sandy compartilhou com o público a notícia do novo projeto e se mostrou entusiasmada.

“É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias. Bora segurar a minha ansiedade, porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que estou amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades”, disse a artista.

Trajetória de sucesso

Sandy já é um rosto conhecido do público brasileiro há bastante tempo. A cantora começou no mundo artístico ainda na infância, ao lado do irmão mais novo, e emplacou hits nas rádios do país nos anos 1990 e 2000. Dos palcos para as telas da TV e do cinema, ela também já estrelou como atriz e, agora, irá atuar como apresentadora.

Nascida no dia 28 de janeiro de 1983, Sandy é de Aquário, signo conhecido por sua originalidade, independência e inteligência, aspectos facilmente identificados na artista. A partir do posicionamento do seu signo solar, é possível entender, do ponto de vista astrológico, um pouco mais sobre a personalidade de Sandy.

Cabe ressaltar que, para obter informações mais precisas sobre uma pessoa, é preciso fazer um mapa astral. Profissionais de astrologia e sites voltados para o assunto ensinam como fazer mapa astral de forma rápida e simples.

Esse documento mostra o posicionamento dos signos, do Sol e de outros elementos como Lua, planetas e casas astrológicas. O mapa pode ser obtido apenas com a data, o horário e a localização do nascimento de uma pessoa.

As características do signo solar podem se manifestar desde cedo, sendo possível fazer um mapa astral infantil para entender a personalidade de uma criança. Uma análise bem-feita no melhor mapa astral infantil pode ajudar os pais a estimularem a criatividade e a originalidade do filho aquariano, por exemplo, criando um ambiente que favoreça essas qualidades.

Esse estímulo aconteceu com Sandy, que, desde muito nova, teve acesso ao mundo da música sob a influência do pai Xororó e do tio Chitãozinho, nomes de uma das maiores duplas sertanejas do país.

Energia aquariana

O signo solar de Sandy é Aquário. Isso significa que, no momento em que ela nasceu, o Sol estava iluminando esse signo. Quem acompanha o assunto ou está começando a aprender com curso de astrologia sabe que os aquarianos são, frequentemente, descritos como excêntricos, criativos e sonhadores.

A astróloga Cláudia Lisboa esclarece que Aquário é um signo regido por Urano e pertence ao elemento Ar. Sua representação é o aguadeiro, um homem que irriga a humanidade com seu conhecimento. Quanto às características desse signo, ela destaca que os nativos de Aquário são visionários, originais, inteligentes, organizados, bondosos, solidários e prezam pela liberdade.

Essas qualidades são evidentes em Sandy, artista que se mostra uma representante fiel de seu signo. A originalidade de Aquário aparece na veia artística da cantora. Na sua carreira musical, ela não se conformou com um único estilo ou gênero, apostando em diferentes influências musicais, que vão desde o pop e a MPB até o rock e o sertanejo.

Utilizar diferentes estilos para compor sua discografia e, assim, agradar um público variado não é o único exemplo que mostra a inteligência da artista. Em entrevistas para a imprensa, Sandy já revelou ter um desejo por conhecimento e gostar de aprender coisas novas.

Além de compor boa parte do seu repertório, a artista se formou em Letras na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Camp) e fala português, inglês, francês e espanhol.

Outra potência aquariana é a solidariedade e a bondade. Segundo informações divulgadas pela equipe da cantora, Sandy já apoiou diferentes causas e se envolveu com mais de 50 projetos sociais. Recentemente, foi um dos nomes dos shows beneficentes que aconteceram no país para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Aquarianos são famosos por sua visão de futuro e desejo de inovação. Sandy tem, constantemente, desafiado as expectativas da indústria musical, não apenas com suas mudanças de estilo, mas também ao se adaptar às novas tecnologias e formas de distribuição de música. Lançar álbuns independentes e criar projetos audiovisuais inovadores, como documentários sobre sua carreira, mostram sua veia visionária.