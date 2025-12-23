AME de São José dos Campos conquista certificação ONA II e reforça excelência na gestão em saúde

Unidade gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, é referência regional em segurança do paciente





O Ambulatório Médico de Especialidades de São José dos Campos (AME-SJC) conquistou o certificado de Acreditação Plena – ONA Nível 2, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das principais entidades de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde no Brasil. A certificação reconhece a adoção de práticas assistenciais seguras, processos integrados e uma gestão orientada à melhoria contínua, alinhada a padrões nacionais e internacionais de qualidade.



A conquista é resultado direto do modelo de gestão adotado pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), responsável pela administração do AME-SJC desde 2018, e da atuação conjunta com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), que incentiva e apoia a busca pela acreditação nas unidades sob sua responsabilidade. Atualmente, o ISG gere oito unidades de saúde, entre hospitais e ambulatórios, sendo seis delas já acreditadas nos níveis II e III, demonstrando consistência e maturidade em seus processos de qualidade.



Referência de atendimento para os municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos, o AME-SJC atende uma população superior a 1 milhão de habitantes. A certificação ONA Nível 2 atesta que a unidade possui processos assistenciais e administrativos integrados, com foco na segurança do paciente, no atendimento humanizado e na eficiência da gestão pública em saúde.



O processo de acreditação ocorreu nos dias 2 e 3 de dezembro, com auditoria criteriosa dos fluxos administrativos, práticas assistenciais e protocolos institucionais, validando a conformidade do ambulatório com os rigorosos critérios estabelecidos pela metodologia ONA.



Para a diretora técnica do AME-SJC, Dra. Maria Cláudia Delaneze, a certificação representa o empenho coletivo da equipe. “A Acreditação ONA Nível 2 é um marco importante na trajetória do nosso ambulatório e reafirma nosso compromisso com a melhoria contínua e a segurança do paciente. Nossa equipe se dedicou intensamente a esse processo, participando de treinamentos, revisões e implementações de melhorias, sempre com foco na qualidade do atendimento e na missão de Cuidar e Salvar Vidas”, destaca.

AME de São José dos Campos





A certificação consolida o AME-SJC como referência regional e reafirma o compromisso do ISG e da SES-SP com a oferta de serviços públicos de saúde de alta qualidade para a população paulista.