Ranking de São José dos Campos: nome feminino volta a ser o mais escolhido em 2024

Helena fica em primeiro lugar como o nome mais registrado na cidade em 2024. Nomes curtos, que mesclam tradição e influência digital, são tendência no Brasil.

Em 2024, Helena conquistou o primeiro lugar entre os registros de nascimento em São José dos Campos, com 127 registros. Logo atrás, ficou Miguel, com 102 registros, seguido por Davi, com 81. Essa preferência pelo nome Helena reflete um crescimento constante no município, mantendo-se como uma escolha popular, assim como no cenário nacional. O nome, que era preferência nacional na década de 50, já batizou mais de 133 mil paulistas ao longo da história.

O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil (Link), administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país, e que reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o Brasil. A plataforma permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios, oferecendo um amplo panorama das escolhas das famílias brasileiras.

O Ranking dos nomes mais registrados em São José dos Campos reflete a continuidade da preferência por nomes curtos e de fácil pronúncia, como Helena, Miguel, Davi, Alice, Theo e Ravi. Helena liderou as escolhas, seguida por Miguel e Davi. Esse fenômeno aponta para uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e uma conexão global, mesclando tradições, como o uso de nomes bíblicos, com a originalidade e a forte influência das atuais personalidades do mundo digital. Outros nomes populares incluem Alice, Theo, Heitor, Ravi e Cecília.

Depois de Helena, que lidera com 127 registros, os nomes preferidos entre os recém-nascidos do sexo feminino em São José dos Campos são: Alice (78 registros), Theo (76 registros), Heitor (72 registros), Ravi (69 registros) e Cecília (68 registros).

“Os nomes escolhidos não apenas refletem os gostos individuais, mas também traduzem as influências culturais, religiosas e da mídia, que desempenham um papel fundamental na formação das preferências das famílias”, afirma Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). “Os cartórios são guardiões da história e da identidade cultural do Brasil, uma verdadeira base de dados da nação, que registra a história de cada família e de cada indivíduo, do nascimento ao óbito, guardando-a para a posteridade”, completa.

*Dados do dia 19/12/2024

Ranking dos 10 Nomes mais registrados em 2024 em São José dos Campos

Helena – 127 registros Miguel – 102 registros Davi – 81 registros Alice – 78 registros Theo – 76 registros Heitor – 72 registros Ravi – 69 registros Cecília – 68 registros Maite – 67 registros Noah – 66 registros

Ranking dos 10 Nomes masculinos mais registrados em 2024 em São José dos Campos

Miguel – 102 registros Davi – 81 registros Theo – 76 registros Heitor – 72 registros Ravi – 69 registros Noah – 66 registros Arthur – 64 registros Samuel – 61 registros Pedro – 57 registros Bernardo – 57 registros

Ranking dos 10 Nomes femininos mais registrados em 2024 em São José dos Campos

Helena – 127 registros Alice – 78 registros Cecília – 68 registros Maite – 67 registros Laura – 59 registros Manuela – 59 registros Maria Alice – 40 registros Heloisa – 40 registros Elisa – 39 registros Melissa – 45 registros

Arpen-São Paulo

Fundada em fevereiro de 1994, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) representa os 836 cartórios de registro civil, que atendem a população em todos os 645 municípios do Estado, além de estarem presentes em outros 169 distritos e subdistritos, realizando os principais atos da vida civil de uma pessoa: o registro de nascimento, casamento e óbito.

